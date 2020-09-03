Брэд Питт увлекся алкоголем: актер выпускает розовое шампанское из винограда из собственного замка

Американский актер создал собственное розовое шампанское под названием Fleur de Miraval.

Брэд Питт создал собственное розовое шампанское, которое поступит в продажу уже этой осенью. На изготовление ушло около пяти лет, пишет издание People.

В замке Мираваль, принадлежащем Питту и его бывшей жене Анджелине Джоли, с 2012 года производят розовое вино. Однако Fleur de Miraval станет первым выпущенным тут шампанским.

Питт неоднократно отмечал, что для него шампанское вызывает ощущение праздника, престижа, роскоши. Он предпочитает создавать именно розовое шампанское, поскольку оно до сих пор остается малоизвестным. Результат по-настоящему поразил актера и он очень гордится своим творением.

Кстати, именно в замке Мираваль состоялась свадьба Брэда Питта и Анджелины Джоли, а сейчас актер пригласил туда свою новую девушку, 27-летнюю немецкую модель Николь Потуральски.

Розовое шампанское Fleur de Miraval появится на рынке США 15 октября. Стоимость бутылки Fleur de Miraval составит приблизительно 390 долларов.

Как сообщалось ранее, голливудские актеры и экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова воссоединятся на экране, спустя долгих 19 лет.