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"Деньги не предлагают": Горбунов рассказал, как его коллеги просят устроить интервью с Катей Осадчей

"Деньги не предлагают": Горбунов рассказал, как его коллеги просят устроить интервью с Катей Осадчей
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Заслуженный артист Украины признался, что его нередко просят договориться со своей супругой Катей Осадчей об интервью.

Юрий Горбунов поделился, что после того, как он женился на Екатерине, ситуации, когда коллеги просят об интервью, случаются нередко.

Об этом телеведущий рассказал в самом интервью с Осадчей в программе о знаменитостях "Светская жизнь", который транслируется на телеканале "1+1". Стоит отметить, что Екатерина Осадчая является одной из самых популярных телеведущих в Украине.

"Те, кто мечтают, чтобы ты в них взяла интервью, это происходит раз в неделю. Деньги, к сожалению, не предлагают. Предлагали бы, я бы что-то делал, продвигал бы их", - пошутил Горбунов.

 
 
 
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Кроме этого, артист добавил, что популярные артисты часто обращаются к нему с просьбой, чтобы вырезать какие-то фрагменты из программы. По словам Горбунова, обычно селебрити обращаются к нему с такими фразами: "Я давала интервью, просила, чтобы это вырезали, а они не вырезали. Передай привет своей жене".

Напомним, 24 августа Катя Осадчая креативно поздравила Юрия Горбунова с 50-летием.

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Все по теме:

Катя Осадчая, Светская жизнь, Юрий Горбунов.

Автор:

Телеграф
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