"Деньги не предлагают": Горбунов рассказал, как его коллеги просят устроить интервью с Катей Осадчей

Юрий Горбунов поделился, что после того, как он женился на Екатерине, ситуации, когда коллеги просят об интервью, случаются нередко.
Об этом телеведущий рассказал в самом интервью с Осадчей в программе о знаменитостях "Светская жизнь", который транслируется на телеканале "1+1". Стоит отметить, что Екатерина Осадчая является одной из самых популярных телеведущих в Украине.
"Те, кто мечтают, чтобы ты в них взяла интервью, это происходит раз в неделю. Деньги, к сожалению, не предлагают. Предлагали бы, я бы что-то делал, продвигал бы их", - пошутил Горбунов.
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Кроме этого, артист добавил, что популярные артисты часто обращаются к нему с просьбой, чтобы вырезать какие-то фрагменты из программы. По словам Горбунова, обычно селебрити обращаются к нему с такими фразами: "Я давала интервью, просила, чтобы это вырезали, а они не вырезали. Передай привет своей жене".
Напомним, 24 августа Катя Осадчая креативно поздравила Юрия Горбунова с 50-летием.