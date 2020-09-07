"Моя иммунная система надрала ему задницу": звезда "Стражей Галактики" победил коронавирус без лекарств

Майкл Рукер, известный по ролям в фильмах и сериалах "Стражи Галактики", "Ходячие мертвецы" и "Настоящий детектив", переболел коронавирусом.

65-летний актер рассказал о своей битве с Covid-19 в Facebook, удивив фанатов отказом от лекарств.

"Это была настоящая битва. И в середине этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда Covid-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж много. Это мое личное мнение, а не заключение какого-то научного исследования. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне, - написал Рукер. - Я принял решение не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать".

Актер признался, что изо дня в день его самочувствие менялось, и порой он чувствовал себя "получеловеком", но все же его тело выиграло войну.

Well the day is here this day....04 the month of 09 the year of our Lord 2020..... Great news has surfaced on this day.... Опубликовано Michael Rooker Пятница, 4 сентября 2020 г.

"Коронавирус устроил довольно хороший бой, но в конечном итоге моя иммунная система надрала ему задницу", - заявил он, добавив, что сложнее всего было изолироваться от друзей, близких и своей "старой доброй пивной кружки".