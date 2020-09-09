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В Британии ушел из жизни лауреат "Оскара"

В Британии ушел из жизни лауреат "Оскара"
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Британский драматург и лауреат премии "Оскар" Рональд Харвуд скончался на 86-ом году жизни.

Вчера, 9 сентября, ушел из жизни знаменитый британский оскароносный драматург Рональд Харвуд.

Об этом сообщает The Telegraph co ссылкой на заявление семьи.

Отмечается, что Харвуд умер в своем домe в графствe Сассекc. Об обстоятельствах и причинах смерти пока не сообщается.

В 2003 году Харвуда наградили премией Оскар за фильм Пианист в номинации Лучший адаптированный сценарий, а в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму Скафандр и бабочка.

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В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.

Харвуд также написал сценарии для фильмов Версия Браунинга (1994), Театр (2004) и Оливер Твист (2005).

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Рональд Харвуд, Ушел из жизни, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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