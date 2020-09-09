В Британии ушел из жизни лауреат "Оскара"

Вчера, 9 сентября, ушел из жизни знаменитый британский оскароносный драматург Рональд Харвуд.
Об этом сообщает The Telegraph co ссылкой на заявление семьи.
Отмечается, что Харвуд умер в своем домe в графствe Сассекc. Об обстоятельствах и причинах смерти пока не сообщается.
В 2003 году Харвуда наградили премией Оскар за фильм Пианист в номинации Лучший адаптированный сценарий, а в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму Скафандр и бабочка.
В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.
Харвуд также написал сценарии для фильмов Версия Браунинга (1994), Театр (2004) и Оливер Твист (2005).