В Чехии умер режиссер Иржи Менцель

Чешский кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" ушел из жизни в возрасте 82 лет.

В Чехии скончался известный режиссер, актер и сценарист Иржи Менцель. О смерти Менцеля сообщила его супруга Ольга.

Соответствующий пост появился на личной странице Ольги в Инстаграм: "Спасибо за каждый день, который я провела с тобой. Это было невероятно".

Отмечается, что Менцеля не стало в субботу, 5 сентября. Режиссер скончался в кругу семьи.

View this post on Instagram A post shared by Olga Menzelová (@olgamenzelova) on Sep 6, 2020 at 1:29pm PDT

Иржи Менцеля был одним из главных представителей новой волны в чешском кино 1960-х годов. Его фильм под названием "Поезда под пристальным наблюдением" получил в 1968 году престижную американскую премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Всего за свою жизнь режиссер снял более 20 фильмов.

Как сообщалось ранее, на 93 году жизни умерла бельгийская актриса и певица Анни Корди.