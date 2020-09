В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица

Как сообщила племянница Корди, женщине стало плохо вечером в пятницу. Прибывшая бригада медиков не смогла ее реанимировать.

Звезда кино и мюзиклов умерла от остановки сердца в собственном особняке на юго-востоке Франции, в Приморских Альпах.

Анни Корди записала свыше 700 песен, а также сыграла в совокупности почти в 90 опереттах, фильмах и сериалах. Продано более 5 млн ее альбомов и синглов. Одними из наиболее известных композиций в ее исполнении являются Tata Yoyo и La bonne du curé.

В 2004 году бельгийский король Альберт II пожаловал Корди титул баронессы. Своим девизом Анни Корди выбрала слова "Страсть - сила".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил в Twitter, что вместе с Корди исчез "саундтрек жизни, состоящей из простого, искреннего счастья".

Populaire et solaire, à la ville comme à la scène.

Joyeuse et généreuse, avec son public comme ses amis.

Ainsi était Annie Cordy.

Avec elle disparaît la bande originale d’une vie faite de bonheurs simples, sincères, et communicatifs.

Merci madame !

— Jean Castex (@JeanCASTEX) September 4, 2020