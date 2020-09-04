Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Армия, церковь и волонтеры: кому украинцы доверяют больше всего
Армия, церковь и волонтеры: кому украинцы доверяют больше всего
Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября
Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября
4 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
4 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Дерзко и ярко: принцесса Монако Шарлен удивила выбором защитной маски

Дерзко и ярко: принцесса Монако Шарлен удивила выбором защитной маски
12:36 Сегодня Телеграф
Принцесса Монако Шарлен и ее муж принц Альбер появились на официальном мероприятии по случаю начала Тур де Франс в Ницце.

Принц Альбер, который выздоровел после положительного результата теста на COVID-19 в марте, вышел в свет в белой маске, украшенной фразой #StrongTogether.

В то же время его супруга Шарлен решила проявить креативность.

Принцесса вышла в свет в белоснежных брюках, белом ассиметричном топе и яркой желтой кожаной куртке-косухе. Свой образ Шарлен дополнила ярким аксессуаром — разноцветной маской с знаменитой фразой Джокера: "Why so serious?".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @galleryof_europeanroyals

"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix

Ранее, стало известно, что принцесса Шарлен примет участие в марафоне на выносливость через Средиземное море, который состоится 12 — 13 сентября. Принцесса упорно тренируется для марафона. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Принцесса Монако, Принцесса Шарлен, Защитная маска.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
02 Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных
03 Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"
04 Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость
05 Изменение климата или уничтожение европейцами: появилась новая теория исчезновения населения острова Пасхи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, дожди и осенняя прохлада: какой будет погода в пятницу
Грозы, дожди и осенняя прохлада: какой будет погода в пятницу
Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют
Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют
На Донбассе &quot;тишина&quot; - противник огонь не открывал
На Донбассе "тишина" - противник огонь не открывал
Планетологи в шоке: Луна покрывается ржавчиной
Планетологи в шоке: Луна покрывается ржавчиной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь