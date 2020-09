Дерзко и ярко: принцесса Монако Шарлен удивила выбором защитной маски

Принцесса Монако Шарлен и ее муж принц Альбер появились на официальном мероприятии по случаю начала Тур де Франс в Ницце.

Принц Альбер, который выздоровел после положительного результата теста на COVID-19 в марте, вышел в свет в белой маске, украшенной фразой #StrongTogether.

В то же время его супруга Шарлен решила проявить креативность.

Принцесса вышла в свет в белоснежных брюках, белом ассиметричном топе и яркой желтой кожаной куртке-косухе. Свой образ Шарлен дополнила ярким аксессуаром — разноцветной маской с знаменитой фразой Джокера: "Why so serious?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @galleryof_europeanroyals 1 Сен 2020 в 9:26 PDT

Ранее, стало известно, что принцесса Шарлен примет участие в марафоне на выносливость через Средиземное море, который состоится 12 — 13 сентября. Принцесса упорно тренируется для марафона.