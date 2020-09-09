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"Только минут 40 поспал": звезда "Первых ласточек" стал отцом

"Только минут 40 поспал": звезда "Первых ласточек" стал отцом
19:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Актер Александр Рудинский из сериала "Первые ласточки" впервые стал отцом.

В ночь с 8 на 9 сентября 24-летний Александр Рудинский, сыгравший роль Никиты в сериале "Первые ласточки" на Новом канале, стал папой — супруга актера Мария родила сына.

На своей странице в Инстаграм, в сторис, опубликовал видео на котором слышно плачь ребенка, подписав "моя героиня" и отметив свою супругу. А также нежный черно-белый снимок с малышом.

"Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, а случилось это в 23:58. Мы назвали его Петром. Сразу после рождения я смог подержать малыша. А потом почти всю ночь не мог сомкнуть глаз. Только минут 40 поспал рядом с сыном. Лицом к лицу", — поделился Рудинский.

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Актер признался, что переживал, что из-за плотного рабочего графика может пропустить рождение первенца. Однако Рудинский все же смог побыть с женой и малышом, но уже утром отправился на съемочную площадку продолжения Первых ласточек.

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Все по теме:

Беременность, Александр Рудинский, Первые ласточки.

Автор:

Телеграф
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