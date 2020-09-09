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"Мы очень счастливы": Алек и Хилария Болдуин снова стали родителями

"Мы очень счастливы": Алек и Хилария Болдуин снова стали родителями
20:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Актер Алек Болдуин и его жена Хилария Болдуин стали родителями в пятый раз.

Об этом Хилария Болдуин сообщила, опубликовав фото с новорожденным в своем Instagram.

"Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы. Следите за обновлениями, чтобы узнать имя", — написала жена актера.

 
 
 
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Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Хилария рассказала о своей пятой беременности в апреле. Перед этим она пережила два выкидыша — один в апреле прошлого года, а другой в ноябре.

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Напомним, у пары уже есть трое сыновей — Ромео Алехандро Давид (2 года), Леонардо Анхель Чарльз (4 года) и Рафаэль Томас (5 лет), а также дочь Кармен Габриэла (7 лет). Также у Алека Болдуина есть и 24-летняя дочь Ирландия от бывшей жены Ким Бейсингер.

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Все по теме:

Алек Болдуин, Беременность, Актер, Хилария Болдуин.

Автор:

Телеграф
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