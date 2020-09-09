"Мы очень счастливы": Алек и Хилария Болдуин снова стали родителями

Об этом Хилария Болдуин сообщила, опубликовав фото с новорожденным в своем Instagram.
"Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы. Следите за обновлениями, чтобы узнать имя", — написала жена актера.
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Хилария рассказала о своей пятой беременности в апреле. Перед этим она пережила два выкидыша — один в апреле прошлого года, а другой в ноябре.
Напомним, у пары уже есть трое сыновей — Ромео Алехандро Давид (2 года), Леонардо Анхель Чарльз (4 года) и Рафаэль Томас (5 лет), а также дочь Кармен Габриэла (7 лет). Также у Алека Болдуина есть и 24-летняя дочь Ирландия от бывшей жены Ким Бейсингер.