"Вечный оптимизм": у Rolling Stones появился свой специализированный магазин

Легендарная группа Rolling Stones открыла свой первый специализированный магазин на Карнаби-стрит в Лондоне, несмотря на то, что пандемия коронавируса резко снизила количество туристов в городе.

В центре лондонского квартала Сохо открывается новый двухэтажный бутик с вездесущим красным язычком.

Об этом сообщается на официальном сайте группу Rolling Stones.

Отмечается, что магазин под названием RS No. 9 Carnaby Street будет продавать брендированные одежду, товары и альбомы группы.

Также в магазине будут продаваться маски для лица с символикой Rolling Stones.

"Зачем открывать магазин во время пандемии? Знаете, это вечный оптимизм, — заявил лидер легендарной группы Мик Джаггер. — Мы могли бы отложить это до следующего года… но я думаю, что так будет немного лучше. Людям будет любопытно".

Идея создания RS No. 9 Carnaby Street возникла почти два года назад. Изначально предполагалось, что магазин откроется летом, но пандемия COVID-19 задержала как строительство, так и запуск. Это место специально предназначено для участников группы, у которых долгая история в Сохо.