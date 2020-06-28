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Rolling Stones пригрозили судебным иском Дональду Трампу

Rolling Stones пригрозили судебным иском Дональду Трампу
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф 112.ua
Американская рок-группа The Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу судебным иском, если он не прекратит использовать ее песен на своих предвыборных митингах. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление группы.

"Дальнейшие шаги по прекращению использования Трампом материала The Rolling Stones в будущей президентской кампании необходимы после того, как предыдущие директивы о прекращении и воздержании были проигнорированы", - заявили юристы группы, которые работают с организацией по защите прав исполнителей BMI, чтобы остановить несанкционированное использование музыки.

BMI уведомила штаб Трампа от имени Rolling Stones о том, что использование их песен без разрешения будет являться нарушением лицензионного соглашения и может быть предметом судебного разбирательства.

Штаб Трампа использовал песню You Can't Always Get What You Want ("Не всегда можно получить то, что вы хотите") на митинге на прошлой неделе в Талсе, штат Оклахома.

Эта же песня использовалась агитаторами Трампа во время выборов в США 2016 года.

В том же году The Rolling Stones заявили, что они не поддерживают Дональда Трампа.

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Ранее в этом месяце семья рок-музыканта Тома Петти опубликовала письмо с требованием прекратить несанкционированно использовать в предвыборной кампании Трампа песни "Я не отступлю", которая прозвучала на митинге в Талсе.

Семья Петти подчеркнула, что покойный артист никогда не хотел бы, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти.

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Все по теме:

Музыка, Rolling Stones, Дональд Трамп, BMI, You Can't Always Get What You Want.

Автор:

Телеграф
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