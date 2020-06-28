Rolling Stones пригрозили судебным иском Дональду Трампу

"Дальнейшие шаги по прекращению использования Трампом материала The Rolling Stones в будущей президентской кампании необходимы после того, как предыдущие директивы о прекращении и воздержании были проигнорированы", - заявили юристы группы, которые работают с организацией по защите прав исполнителей BMI, чтобы остановить несанкционированное использование музыки.
BMI уведомила штаб Трампа от имени Rolling Stones о том, что использование их песен без разрешения будет являться нарушением лицензионного соглашения и может быть предметом судебного разбирательства.
Штаб Трампа использовал песню You Can't Always Get What You Want ("Не всегда можно получить то, что вы хотите") на митинге на прошлой неделе в Талсе, штат Оклахома.
Эта же песня использовалась агитаторами Трампа во время выборов в США 2016 года.
В том же году The Rolling Stones заявили, что они не поддерживают Дональда Трампа.
Ранее в этом месяце семья рок-музыканта Тома Петти опубликовала письмо с требованием прекратить несанкционированно использовать в предвыборной кампании Трампа песни "Я не отступлю", которая прозвучала на митинге в Талсе.
Семья Петти подчеркнула, что покойный артист никогда не хотел бы, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти.