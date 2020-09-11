Голливудская актриса Холли Берри стала главной героиней свежего номера журнала Variety

54-летняя кинозвезда приняла участие в съемке новой фотосессии, примерив стильные образы от авторитетных домов моды.

Холли Берри позировала в коротком платье от Versace, джампсьюте от Alexandre Vauthier, пальто от Marc Jacobs, а также нарядах от Louis Vuitton и Saint Laurent.

В интервью с изданием Берри рассказала о своем режиссерском дебюте — ленте Оскорбленная (Bruised), которая рассказывает историю женщины-бойца ММА, переживающей кризис в своей карьере и отношениях с 6-летним сыном.

Звезда рассказала, как получила травмы на съемках фильма во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.

"Я не хотела останавливаться, потому что так долго готовилась. Мы репетировали, мы были готовы. Поэтому мой разум, разум режиссера внутри меня говорил… продолжай. Поэтому я продолжила и сказала себе: «Я не собираюсь останавливаться. Я зашла слишком далеко. Я буду вести себя так, как будто мне не больно. И я смогу пройти через это", — говорит Берри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TALKователи (@movie__on) 9 Сен 2020 в 12:19 PDT

Актриса также рассказала о травмах, которые получила во время съемок третьей части Джона Уика — тогда она сломала три ребра.

"Я думала, что у меня рак костей. Я думала, что у меня остеопороз. Я не могла понять, почему это происходит со мной, ведь я была действительно в хорошей физической форме. Но в результате я связала это с диабетом. У меня склонность к переломам костей выше, чем у других людей", — сообщила она.