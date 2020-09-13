"Мастер Шеф" 10 сезон 3 выпуск: кто первым покинул кулинарный проект

В 3 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 20-ка кулинаров-любителей впервые вышла на кухню проекта в полном составе.

В 3 выпуска шоу МастерШеф 10 сезон кулинарный забег двадцатки сильнейших аматоров начнется с традиционной задачи - эстафеты. Четыре команды должны приготовить блюдо, которое специально для этого испытания разработал Хименес-Браво. Жареный лосось с сельдерейным пюре, а также с горошком и соусом из мидий и крем-сыра.

На его приготовление любителям выделили 45 минут. Заходить на кухню к Эктору участники должны были по очереди и во время визита запоминать каждую деталь, продукт и процесс, которые он выполнял. Затем нужно было точно повторить эти процессы и рассказать детали приготовления другим участникам, которые ждали друг друга на кухне. Пока кто-то один был у Эктора, другие готовили ― то, что видели, слышали и нюхали на его кухне ранее.

По итогам первого конкурса в 10 сезоне "Мастер Шеф" лучшей стала команда желтых, капитаном которой был Дмитрий Балита, красные тоже могут гордиться своим результатом в испытании.

Судьи попросили капитанов команд, получивших поражение в испытании, выбрать по одному участнику, который оденет черный фартук и будет бороться в первой битве лузеров 10 сезона "Мастер Шеф". Алексей Савчук и Алексей Жидких по решению капитанов обеих команд одели черные фартуки.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 12, 2020 at 9:19am PDT

В продолжении проекту кулинары почувствуют волну фантазий судей на себе. Эктор, Ольга и Владимир придумали для любителей абсолютно новое испытание. Первое условие - три команды. Вторая - каждая из них должна приготовить по шесть классических блюд.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 12, 2020 at 10:19am PDT

Блюда в списке самые разные: ризотто пармиджано, пастуший пирог, лазанья болоньезе, тарт Татен, кокован, кош Лорен. Однако есть одно "но". Во время приготовления Эктор Хименес-Браво будет подавать участникам звуковой сигнал, после которого выбранные участники для кулинарного батла будут бросать вызов соперникам за отдельным столом.

В течение часа повара бросали вызовы своим соперникам, проигрывали и выигрывали.

Команда красных, капитаном которой была Екатерина Демьянова, сумела безупречно приготовить все шесть классических блюд и оригинально подать их судьям. Чего нельзя сказать о команде зеленых. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" приняли в команды только одно блюдо из шести - Пастуший пирог.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 12, 2020 at 11:07am PDT

Команда синих хорошо приготовила только три блюда из шести: Ризотто, Тарт Татен и Лазанью.

По результатам испытания капитаны команд готовы были сразу одеть черные фартуки, но правила есть правила. Каждый из поваров-любителей проголосовал за своего кандидата и таким образом они определили двух обладателей черных фартуков - ими стали Алекса и Александр Горчаков.

За победу в конкурсе команда Екатерины Демьяновой получила шанс снять со своего повара черный фартук. Крупно повезло Алексею Жидких - он переоделся в белый передник и не будет бороться за жизнь в проекте.

В первой битве 10 сезона "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво будет готовить вместе с поварами-любителями. Однако проблема в том, что шеф-повар будет готовить в другой комнате. Аутсайдерам придется по очереди заходить на территорию Эктора Хименес-Браво и во время своего визита запоминать каждую деталь приготовления: от продукта к процессу. И, конечно, это еще не все условия. Судьи подготовили для тройки поваров-любителей небольшое осложнение, которое находилось под тремя коробками-загадками.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 12, 2020 at 11:56am PDT

Александр Горчаков, Алекса и Алексей Савчук выбрали каждый свою коробку-загадку и получили подарок от судей 10 сезона "Мастер Шеф": маску на рот, повязку на глаза и наушники с громкой музыкой. Именно в этих "подарках" от судей повара будут наблюдать за этапами приготовления блюда Эктором Хименесом-Браво. За один час повара-любители пытались воссоздать популярную испанскую закуску из картофеля и свинины, готовили для нее соус айоли и сальсу из томатов.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" к сожалению не справился с испытанием Алексей Савчук.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 12, 2020 at 12:55pm PDT

Повар-любитель первым покинул кухню 10 сезона "Мастер Шеф".