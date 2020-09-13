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Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье

Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
22:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Знаменитая модель с дочерью Лилой появилась на дне рождения дизайнера Кима Джонса.

Британская супермодель Кейт Мосс в компании дочери попала в объективы папарацци. 46-летняя Кейт и 17-летняя Лила побывали на дне рождения дизайнера Dior Men Кима Джонса в Лондоне.

Дочь британской топ-модели и издателя Джефферсона Хэка появилась на публике в смелом образе. Лила, которая в 2019 году стала лицом Marc Jacobs Beauty, надела прозрачное платье.

Свой откровенный образ она дополнила черной курткой-косухой и сумкой Chanel.

 
 
 
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Публикация от Marie Claire Greece (@marieclairegreece)

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На днях Ким Джонс был назначен креативным директором женских и кутюрных коллекций бренда Fendi. На этом посту 47-летний британский дизайнер сменил покойного Карла Лагерфельда.

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Все по теме:

Модель, Кейт Мосс, Стиль, Наряд, Лила Мосс.

Автор:

Телеграф
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