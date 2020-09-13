Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье

Знаменитая модель с дочерью Лилой появилась на дне рождения дизайнера Кима Джонса.

Британская супермодель Кейт Мосс в компании дочери попала в объективы папарацци. 46-летняя Кейт и 17-летняя Лила побывали на дне рождения дизайнера Dior Men Кима Джонса в Лондоне.

Дочь британской топ-модели и издателя Джефферсона Хэка появилась на публике в смелом образе. Лила, которая в 2019 году стала лицом Marc Jacobs Beauty, надела прозрачное платье.

Свой откровенный образ она дополнила черной курткой-косухой и сумкой Chanel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marie Claire Greece (@marieclairegreece) 13 Сен 2020 в 6:22 PDT

На днях Ким Джонс был назначен креативным директором женских и кутюрных коллекций бренда Fendi. На этом посту 47-летний британский дизайнер сменил покойного Карла Лагерфельда.