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Просто "Гарри и Меган": герцоги Сассекские готовятся к ТВ-дебюту

Просто "Гарри и Меган": герцоги Сассекские готовятся к ТВ-дебюту
Обновлено 21:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Меган Маркл и принц Гарри станут участниками мероприятия, посвященного ежегодному рейтингу самых влиятельных людей мира.

После переезда в Санта-Барбару Меган Маркл и принц Гарри не сидят без дела. Они занимаются различными благотворительными проектами, участвуют в видеоконференциях и поддерживают британские некоммерческие организации, которые все еще находятся под их патронажем. А на днях зарубежные журналисты выяснили, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся к громкому ТВ-дебюту.

Как сообщают журналисты E! News Меган и Гарри станут участниками телевизионного прайм-тайм мероприятия, посвященного ежегодному рейтингу самых влиятельных людей мира по версии журнала Times.

Уточняется, что трансляция этого события состоится 22 сентября на канале ABC. Также гостями мероприятия станут Тревор Ноа, Джон Ледженд, The Weeknd и многие другие знаменитости.

К слову, поначалу в документах возникла путаница из-за того, что герцог и герцогиня Сассекские были внесены в список как "Меган и Гарри". Поначалу далеко не все догадались, о ком именно идет речь и почему высокопоставленные особы решили подписаться так странно, ведь королева Елизавета II сохранила за ними титулы герцога и герцогини. Впрочем, вскоре журналисты вспомнили о том, что младший сын принца Чарльза на первом после объявления об уходе мероприятии Travalyst попросил называть его "просто Гарри".

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"Герцог и герцогиня Сассекские быстро стали просто "Гарри и Меган" для всех вокруг. Они пришли, засучили рукава и принялись работать как остальные волонтеры, создавая вокруг себя очень приятную и дружескую атмосферу", — вспоминал отец Грег Бойл — основатель Homeboy Industries, которая работает над улучшением жизни бывших заключенных и вовлеченных в банды в Лос-Анджелесе.

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Телевидение, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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