Им разрешено: дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон нарушают школьные правила

Для большинства британских детей правила посещение школы после локдауна изменились, но это не касается детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Недавно старший сын и дочь герцогов Кембриджских после затяжных каникул вернулись к учебе в школе Thomas’s Battersea. Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что учебное заведение ввело новые правила из-за пандемии COVID-19.

"Уильям и Кейт обучали своих детей на дому с марта, но они вернулись в школу в первый день семестра в понедельник 7 сентября. Хотя Кенсингтонский дворец не опубликовал фотографий первого школьного дня детей, Джордж, перешедший в 3-й класс, и Шарлотта, которая учится в 1-м классе, очень рады вернуться в школу вместе со своими друзьями, хотя некоторые уроки, например плавания, больше не проводятся", — цитирует The Sun Николл.

Также администрация школы попросила родителей высаживать детей у ворот школы, не заходя и не заезжая на ее территорию. Но правнуки королевы Елизаветы это правило игнорируют.

"В виду соображений безопасности Кембриджские, однако, все еще могут завозить своих детей на территорию школы. Это правило им разрешено нарушать", — отметила Кэти.