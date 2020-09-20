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"Упс! Вот я тупица": Крисси Тейген проговорилась о поле будущего малыша (Видео)

"Упс! Вот я тупица": Крисси Тейген проговорилась о поле будущего малыша (Видео)
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
34-летняя Крисси Тейген случайно раскрыла пол своего будущего ребенка в новом видео, опубликованном в сторис.

Сначала модель рассказывала об осложнениях, которые привели к тому, что ей потребовался постельный режим, а потом внезапно проговорилась:

"Мне приходится много лежать в кровати, что странно, так как ребенок здоров, он довольно крупный уже. Он, возможно..." - сказала Крисси.

 
 
 
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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

Из этих слов фанаты поняли, что у модели будет сын. Понимая, что она сделала, Тейген запнулась, прикрыла рот рукой, а потом продолжила рассказывать о своем здоровье.

"Упс! Вот я тупица... Ну что ж, ладно. Все хорошо, малыш развивается прекрасно. Я чувствую себя тоже очень хорошо, но у меня низко расположена плацента, из-за чего у меня случаются кровотечения. Так что пока сохраняется высокий риск, наш бедняжка уже через многое прошел" -  добавила звезда.

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Чуть позже один из поклонников уточнил, действительно ли Крисси рассекретила пол их с Джоном Леджендом ребенка, на что звезда ответила утвердительно.

Малыш станет третьим ребенком пары. Супруги уже воспитывают четырехлетнюю дочь Луну Симон и двухлетнего сына Майлза Теодора. Первых двух детей знаменитость зачала при помощи ЭКО.

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Все по теме:

Беременность, Модель, Джон Ледженд, Крисси Тейген.

Автор:

Телеграф
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