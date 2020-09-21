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Звезда сериала "Школа" похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось

Звезда сериала "Школа" похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось
13:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская актриса и певица Анна Тринчер поделилась своим секретом похудения.

Звезда сериала "Школа" поделилась с фанатами новым обольстительным снимком в купальнике, который отлично подчеркнул ее подтянутую фигуру. А в подписи к фото Аня рассказала, как ей удалось похудеть на 7 килограммов.

Юная артистка призналась, что ее сила воли уже давно сдалась, как и она в принципе тоже. Девушка написала, что мало просто "закрыть рот", нужно меняться внутри, менять свое восприятие еды, нужно полюбить себя и перестать вредить своему организму. 

"Моя история похудения началась с карантина" - начала Аня свой рассказ. "Я проделала большой путь, чтобы избавиться как минимум от 7 кг."

Во время карантина Аня познакомилась с тренером и начала заниматься онлайн. Так как тренер оказался довольно строгим, отлынивать от тренировок звезде не удавалось. Да и наверное не очень хотелось, ведь от процесса Тринчер "кайфовала". 

Так как регулярно заниматься для девушки было сложно, вероятно как и для многих других, она поняла, что на одном спорте не похудеешь и нужно заниматься питанием. Так в жизнь Ани пришло интервальное питание или периодическое голодание.  Существует две схемы - 12/12 или 16/8. Это значит, что ты 12 часов ешь и 12 не ешь, второй вариант соответственно так же. 

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Девушка считает, что это отличный вариант похудения, особенно для тех, кто не может отказать себе в удовольствии есть после шести. 

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Актриса, Анна Тринчер.

Автор:

Телеграф
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