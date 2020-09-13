Бывшие могут быть друзьями? Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания

Молодые актеры Анна Тринчер и Богдан Осадчук поведали своим поклонникам о своих отношениях после разрыва.

Звезды украинского сериала "Школа" сообщили на своих официальных страницах в соцсети Инстаграм о том, что по-прежнему продолжают дружить друг с другом, даже несмотря на то, что распались как пара в начале апреля этого года.

Стоит отметить, что посты на страницах звезд появились одновременно.

20-летний Богдан Осадчук написал, что любит Аню как свою младшую сестру и всегда будет оберегать ее: "Бывшая. Я почему-то говорю это с гордостью ибо так как мы закончили отношениях, это дорогого стоит".

View this post on Instagram A post shared by Bogdan Osadchuk (@osadchukbogdann) on Sep 12, 2020 at 9:43am PDT

"ПОГОВОРИМ ПРО БЫВШИХ? Сразу отвечу на все вопросы! Нет, не вместе) мы очень хорошие друзья, даже больше! Мы родные друг другу, да, бывшие тоже могут хорошо общаться.

И вообще, я считаю, что если не было серьёзной ссоры, следствием которой стало расставание, и если вы расстались обоюдно- то сохранить хорошие отношения, не удалять фотки с инсты и не поносить друг друга за спиной- ЭТО КРУТО! Зачем удалять все прекрасное, что было между вами? Все равно этими действиями и даже блоком ВЫ НЕ УДАЛИТЕ этого человека из ПАМЯТИ!" - также написала Тринчер.

А вот мнение поклонников актеров на этот счет разделились. Большинство подписчиков посчитали, что если остались теплые чувства, то зачем было расставаться: "Вы встречаетесь, просто не целуетесь и не спите вместе и делаете вид что вы друзья, хотя знаете что это не так", "Не вижу смысла такого тесного общения с бывшими. Так как извините после того что было между вами(интим) как можно спокойно и нормально общаться. вам просто нужно быть вместе и всё. либо не быть никак".

View this post on Instagram A post shared by Анна Тринчер (@annatrincher_official) on Sep 12, 2020 at 9:16am PDT

Напомним, участница "Голоса страны" и Богдан Осадчук познакомились на съемочной площадке сериала "Школа", но встречаться начали значительно позже. Красивая история любви продлилась два года.

Тогда же молодая звезда выпустила очень эмоциональный клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь".

"Эта песня - как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдет местечко в сердце каждого, кто любил", - прокомментировала тогда Анна.