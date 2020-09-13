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Бывшие могут быть друзьями? Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания
Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания

Бывшие могут быть друзьями? Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания

Бывшие могут быть друзьями? Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Молодые актеры Анна Тринчер и Богдан Осадчук поведали своим поклонникам о своих отношениях после разрыва.

Звезды украинского сериала "Школа" сообщили на своих официальных страницах в соцсети Инстаграм о том, что по-прежнему продолжают дружить друг с другом, даже несмотря на то, что распались как пара в начале апреля этого года.

Стоит отметить, что посты на страницах звезд появились одновременно.

20-летний Богдан Осадчук написал, что любит Аню как свою младшую сестру и всегда будет оберегать ее: "Бывшая. Я почему-то говорю это с гордостью ибо так как мы закончили отношениях, это дорогого стоит".

 
 
 
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"ПОГОВОРИМ ПРО БЫВШИХ? Сразу отвечу на все вопросы! Нет, не вместе) мы очень хорошие друзья, даже больше! Мы родные друг другу, да, бывшие тоже могут хорошо общаться.

И вообще, я считаю, что если не было серьёзной ссоры, следствием которой стало расставание, и если вы расстались обоюдно- то сохранить хорошие отношения, не удалять фотки с инсты и не поносить друг друга за спиной- ЭТО КРУТО! Зачем удалять все прекрасное, что было между вами? Все равно этими действиями и даже блоком ВЫ НЕ УДАЛИТЕ этого человека из ПАМЯТИ!" - также написала Тринчер.

А вот мнение поклонников актеров на этот счет разделились. Большинство подписчиков посчитали, что если остались теплые чувства, то зачем было расставаться: "Вы встречаетесь, просто не целуетесь и не спите вместе и делаете вид что вы друзья, хотя знаете что это не так", "Не вижу смысла такого тесного общения с бывшими. Так как извините после того что было между вами(интим) как можно спокойно и нормально общаться. вам просто нужно быть вместе и всё. либо не быть никак".

 
 
 
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Напомним, участница "Голоса страны" и Богдан Осадчук познакомились на съемочной площадке сериала "Школа", но встречаться начали значительно позже. Красивая история любви продлилась два года.

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Тогда же молодая звезда выпустила очень эмоциональный клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь".

"Эта песня - как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдет местечко в сердце каждого, кто любил", - прокомментировала тогда Анна.

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Анна Тринчер, Богдан Осадчук.

Автор:

Телеграф
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