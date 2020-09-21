"Всем рассказывает как жить, а сама в тапках": Оля Фреймут нарвалась на критику после откровения о "Танцях з зірками"

Знаменитую украинскую телеведущую Ольгу Фреймут настиг шквал "хейта" в сети.

Ольга Фреймут призналась, что поучаствовать в главном танцевальном шоу страны ее сподвигла хореограф Яна Заяц, которая является партнершей актера Тараса Цымбалюка.

Об этом телеведущая написала в своем Instagram-аккаунте.

"Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким стандартам, субъективно. Всегда важно устраивать сама себя", - написала знаменитость.

"Мы готовились три раза в неделю, Яна доводила до ума мое тело. Как я рада, что настойчивость коллеги помогла решиться на участие в "Танцах со звездами", - добавила она.

После этого знаменитая телеведущая наткнулась на шквал негатива в комментариях. Многие писали об эффекте бумеранга, ведь телеведущая сама долгое время была "судьей", оценивая различные заведения. Теперь настал ее черед получить свою оценку.

Но больше всего негатива пришлось на обувь Ольги. "Всем рассказывает как жить, а сама в тапках", - написала одна из подписчиц звезды, после чего многие стали отмечать, что ее обувь правда странная.