Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс
Резников объяснил ситуацию с введением миротворцев на Донбасс
В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября
В Украину возвращается тепло: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 22 сентября
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки
"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

"Всем рассказывает как жить, а сама в тапках": Оля Фреймут нарвалась на критику после откровения о "Танцях з зірками"

"Всем рассказывает как жить, а сама в тапках": Оля Фреймут нарвалась на критику после откровения о "Танцях з зірками"
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Знаменитую украинскую телеведущую Ольгу Фреймут настиг шквал "хейта" в сети.

Ольга Фреймут призналась, что поучаствовать в главном танцевальном шоу страны ее сподвигла хореограф Яна Заяц, которая является партнершей актера Тараса Цымбалюка.

Об этом телеведущая написала в своем Instagram-аккаунте.

"Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким стандартам, субъективно. Всегда важно устраивать сама себя", - написала знаменитость.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Танцювати я не збиралася. Терпіти не можу брати участь у конкурсах, де мене мають оцінювати за якимись стандартами, суб’єктивно. Завжди важливо влаштовувати сама себе. Але @zlayazaya_official наполягла. Ми готувалися тричі на тиждень, Яна доводила до пуття моє тіло. Як я рада, що наполегливість колежанки допомогла наважитися на @tanci1plus1 Дякую @zavaduk , @ilyapadzina та @zlata_mitchell, що вчасно підтримали мене. Зустрінемося на паркеті на @1plus1_ua .

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

"Мы готовились три раза в неделю, Яна доводила до ума мое тело. Как я рада, что настойчивость коллеги помогла решиться на участие в "Танцах со звездами", - добавила она.

Появившаяся в эфире без парика Алла Мазур растрогала зрителей до слез

После этого знаменитая телеведущая наткнулась на шквал негатива в комментариях. Многие писали об эффекте бумеранга, ведь телеведущая сама долгое время была "судьей", оценивая различные заведения. Теперь настал ее черед получить свою оценку.

Но больше всего негатива пришлось на обувь Ольги. "Всем рассказывает как жить, а сама в тапках", - написала одна из подписчиц звезды, после чего многие стали отмечать, что ее обувь правда странная.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Телеведущая, Танцы со звездами, Оля Фреймут.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: какие города попали в "красный список"
02 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
03 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
04 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
05 Ночью - заморозки, днем до +25°: погода на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)
Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)
Маршрутка сбила невесту Холодницкого: первые детали и фото с места аварии
Маршрутка сбила невесту Холодницкого: первые детали и фото с места аварии
В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью
В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью
Звезда сериала &quot;Школа&quot; похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось
Звезда сериала "Школа" похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей это удалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь