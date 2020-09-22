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Финалистка "Танців з зірками" призналась, почему после проекта перестала танцевать

Финалистка "Танців з зірками" призналась, почему после проекта перестала танцевать
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф Фото: НВ
Украинская гимнастка и участница шестого сезона шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова поделилась воспоминаниями об участии в проекте и ответила на вопросы подписчиков.

"Как только предложили, я сразу же согласилась, потому что это было как воплощение мечты. Я давно очень хотела участвовать в этом проекте, прямо видела себя на паркете. Поэтому когда мне предложили, я сразу же согласилась", - написала Ризатдинова в своем Instagram.

Она также отметила, что самым сложным танцем для нее оказалась самба. 

"Мы получили максимальную сумму баллов 40 именно за самбу, но она мне давалась очень сложно, "прям оооочень". Был такой момент, когда в пятницу я просто плакала, потому что ничего не получалось. Но в воскресенье мы вышли и всё идеально сделали", - написала она. 

Ризатдинова отметила, что продолжает регулярно смотреть шоу, но сама в настоящее время танцует редко. 

"К сожалению, сейчас танцую редко, так как в основном занята своей академией гимнастики. Но обожаю танцевать. И стараюсь, если я пропускаю эфир, то потом вдогонку всё пересматриваю на Ютубе, потому что этот проект уже как часть моей жизни", - добавила экс-финалистка шоу "Танцы со звездами". 

 
 
 
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Танцы со звёздами. Как это было Вчера смотрела очередной эфир @tanci1plus1 и знаете, нахлынули такие воспоминания, что решила написать небольшой пост Вы мне задаёте до сих пор много вопросов, спасибо, что помните и интересуетесь Отвечаю на самые популярные вопросы Долго ли сомневалась, когда предложили поучаствовать? Нет, я не металась. Как только предложили, я сразу же согласилась, потому что это было как воплощение мечты. Я давно очень хотела участвовать в этом проекте, прямо видела себя на паркетеПоэтому когда мне предложили, я сразу же согласилась Какой танец был самым сложным? Самый сложный стиль танца для меня был самба, как ни странноМы получили максимальную сумму баллов 40 именно за самбу, но она мне давалась очень сложно, прям оооочень. Был такой момент, когда в пятницу я просто плакала, потому что ничего не получалось. Но в воскресенье мы вышли и всё идеально сделали Танцую ли сейчас? К сожалению, сейчас танцую редко, так как в основном занята своей академией гимнастики.Но обожаю танцевать. И стараюсь, если я пропускаю эфир, то потом вдогонку всё пересматриваю на Ютубе, потому что этот проект уже как часть моей жизни. Что вам ещё интересно? Продолжать ли ещё посты про @tanci1plus1 ? #танцысозвездами #танціззірками #dancing #dancingwiththestars

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

 

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Анна Ризатдинова - украинская гимнастка, в 2013 стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, в 2016 году взяла "бронзу" Олимпиады в Рио-де-Жанейро , многократный призёр чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

В 2019 году заняла второе место в шоу "Танцы со звездами". Спортсменка танцевала в паре с Александром Прохоровым. Победу в проекте одержали Ксения Мишина и Евгений Кот.

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Анна Ризатдинова, Танцы со звездами.

Автор:

Телеграф
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