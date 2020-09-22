"Холостячка" с Ксенией Мишиной: объявлена дата выхода шоу

Премьера долгожданного реалити состоится в пятницу, 23 октября, в 19:00 часов на телеканале СТБ.
"Холостячка" – это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros. Создатели украинской версии уверяют, что премьера покорит сердца каждого зрителя.
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23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує романтичне реаліті — «Холостячка» з Ксенією Мішиною (@misha.k.ua)! Ще з весни глядачі цікавилися питанням, коли ж відбудеться прем’єра, і ось, відхиливши завісу, оголошуємо старт найочікуванішого проєкту осені! З 23 жовтня вмикайте телеканал СТБ і щоп’ятниці о 19:00 насолоджуйтеся неймовірною романтичною подорожжю з проєктом «Холостячка»! Цієї осені обирай любов на СТБ Чекаєш на прем'єру? @holostyakstb #СТБ #МожливоВсе #Холостячка #bachelorette
Главная героиня - актриса Ксения Мишина. В реалити актриса проживет небольшой период своей жизни без сценария, ролей, кадров и дублей. В проекте она надеется найти свою любовь.
Ведущим проекта стал незаменимый Григорий Решетняк. Именно он будет помогать Ксении расценивать те или иные поступки героев.
Если в варианте мужского "Холостяка" все "обязанности" по организации свиданий и встреч возлагались на Холостяка, то в "Холостячке" - наоборот. Вся организация возлагается на участников. Именно они будут приглашать Ксению на свидания. Всего будет 15 участников, которые попытаются завоевать будут сердце главной героини.
Также отличием "Холостячки" и "Холостяка" будет и в церемонии роз. Если холостяк дарил девушкам красные розы, то холостячка будет вручать мужчинам бутоньерки.