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Гайтана раскрыла секрет похудения на 5 кг за неделю

Гайтана раскрыла секрет похудения на 5 кг за неделю
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
41-летняя певица Гайтана уверяет, что знает, как за неделю легко избавиться от лишних килограммов.

На своей странице в Инстаграм украинская певица рассказала, что нужно делать для быстрого похудения. И "рецепт" звезды прост - бег, упражнения и ограничения в еде.

"Я в этом разбираюсь. Когда мне нужно срочно похудеть перед съёмками" - написала артистка под видео, где она бегает на беговой дорожке, и расписала курс недельного похудания.

 
 
 
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Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Первое это нужно бегать - по 45 минут каждый день. Конечно, она написала, что на беговой дорожке, но мы думаем, что и обычный бег тоже подойдет. Также певица советует ежедневно качать пресс - 3 подхода по 50 раз, отжиматься от пола - 3 подхода по 30 раз, и делать выпады - также 3 подхода по 30 раз.

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Ну и в конец нужно правильно питаться. Гайтана рекомендует есть гречку, овощи, рыбу и курицу. И обязательно отказаться от сладостей, муки и жирных блюд.

"За неделю минус пять кило легко", – уверяет исполнительница.

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Похудение, Певица, Гайтана.

Автор:

Телеграф
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