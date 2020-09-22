Гайтана раскрыла секрет похудения на 5 кг за неделю

На своей странице в Инстаграм украинская певица рассказала, что нужно делать для быстрого похудения. И "рецепт" звезды прост - бег, упражнения и ограничения в еде.
"Я в этом разбираюсь. Когда мне нужно срочно похудеть перед съёмками" - написала артистка под видео, где она бегает на беговой дорожке, и расписала курс недельного похудания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первое это нужно бегать - по 45 минут каждый день. Конечно, она написала, что на беговой дорожке, но мы думаем, что и обычный бег тоже подойдет. Также певица советует ежедневно качать пресс - 3 подхода по 50 раз, отжиматься от пола - 3 подхода по 30 раз, и делать выпады - также 3 подхода по 30 раз.
Ну и в конец нужно правильно питаться. Гайтана рекомендует есть гречку, овощи, рыбу и курицу. И обязательно отказаться от сладостей, муки и жирных блюд.
"За неделю минус пять кило легко", – уверяет исполнительница.