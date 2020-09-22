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"Больше жизни": Дрейк трогательно поздравил папу с днем рождения (Фото)

"Больше жизни": Дрейк трогательно поздравил папу с днем рождения (Фото)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Канадский рэпер Дрейк поделился архивными снимками отца в честь дня его рождения.

Вчера, 21 сентября, в семье всемирно известного рэпера Дрейка было радостное событие. Отец артиста Денис Грем отмечал день рождения.

Об этом Дрейк сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"С Днем Рождения, Don Dada, самого харизматичного человека из ныне живущих, человека с шуткой на каждый серьезный момент.  Свайпните вправо, чтобы увидеть, как он развивался за эти годы! Люблю тебя, папа, больше жизни", - написал он в подписи под серией снимков отца.

Примечательно, что один из альбомов артиста "More life" украшен одним из опубликованных Дрейком снимков, что еще раз доказывает любовь рэпера к отцу.

More Life

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Американский баскетболист Кэнни Вутен, который выступает за команду "Нью-Йорк Никс" оставил комментарий под снимком: "Я всегда думал, что на фото для альбома "More Life" ты, только с загаром и усами", тем самым отметив сходство Дрейка с папой.

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Дрейк, Знаменитости, Звезды.

Автор:

Телеграф
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