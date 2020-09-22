45-летнюю Могилевскую раскритиковали за внешний вид, но певица нашла чем ответить (фото)

Поклонники народной артистки Украины Натальи Могилевской посоветовали ей сменить визажиста.

Известная украинская певица Наталья Могилевская не устает делиться с фанатами новыми фотографиями из своей жизни.

На этот раз на странице звезды в Instagram появилась новая красочная серия снимков. На них Могилевская позировала с букетом цветов.

Певица спросила поклонников: "А вы что предпочитаете живые букеты или вазоны?", добавив, что букеты, в отличии от комнатных цветов в горшочках быстро вянут.

"Цветы, подаренные с любовью, пробуждают в женщине нежную, ранимую и наивную девчонку!", - добавила она.

Не все смогли по-достоинству оценить новый пост знаменитости. Одному из поклонников артистки не понравился ее мейкап.

"Я бы предпочел заменить Вашего визажиста на другого", - написал один из фолловеров певицы.

Реакция Могилевской на данный комментарий не заставила себя ждать. "Слава Богу, Вам не хочется заменить меня. Это обнадеживает", - остроумно написала Наталья.