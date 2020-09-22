"Много предложений от ребят": Алина Гросу прокомментировала свой развод (Видео)

Украинская певица ответила на главные вопросы касательно своего развода и пообещала написать соответствующий пост.

Вчера поклонников популярной украинской певицы Алины Гросу ошарашили новостью - артистка уже полгода как разведена. Об этом стало известно из передачи "ЖВЛ" на 1+1.

Фанаты начали расспрашивать о причинах разрыва отношений, поэтому артистка записала им видеоответ, который обнародовала в своих Instagram-stories.

Она рассказала, что посчитала нужным поделится со своей аудиторией этой информацией, поэтому и дала эксклюзивный комментарий журналистам. Также Гросу поведала, что вскоре на ее странице в Instagram появится соответствующий пост о причинах развода и планах на будущее.

"Хочу сказать Вам большое спасибо за поддержку, очень много добрых слов прозвучало в личных сообщениях. Мне она (поддержка - ред.) нужна и ценна. Спасибо, что Вы у меня есть", - добавила артистка.

Также Гросу рассказала, что как только мир узнал, что она уже свободна, ей начали поступать множество предложений от мужчин.

"Много предложений от ребят. Вынуждена отклонить. Но все равно мне безумно приятно и я счастлива, что вы у меня есть. Спасибо. Я вас люблю", - закончила она.