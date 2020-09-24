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Победительница "Холостяка" раскрыла секрет похудения

Победительница "Холостяка" раскрыла секрет похудения
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф
Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова поделилась секретами своего преображения.

Даша не срывает, что "вмешивалась" в свою естественную красоту и увеличила губы. Однако, ее точеная фигура - это заслуга не хирургов, а только ее силы воли и желания.

В детстве у Даши были проблемы с лишним весом, и зная это, поклонники просто засыпают ее вопросами о похудении. На своей странице в Инстаграме девушка решила наконец поговорить об этом и раскрыла собственный секрет похудения.

К посту Ульянова прикрепила два снимка: первый - какая она сейчас, а второй - какой была в детстве. Девушка отметила, что не хотела публиковать второй снимок, ведь ей кажется, что то было совсем не с ней. Но как доказательство того, что в жизни нет ничего невозможного, она решилась показать детское фото.

 
 
 
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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

"Человек, который имеет цель - имеет и мотивацию", - пишет Даша. 

Девушка рассказала, что секрет ее похудения - в осознанности и мотивации, ведь все начинается с картинки в голове. Пока человек не нарисует у себя в голове ту идеальную фигуру, которую он хочет, и реально не захочет похудеть, то ничего не будет.

"Вы должны чётко понимать, что скинуть лишние кг (если они, конечно, есть) - это ваша и только ваша задача. Это вы делаете не для тренера, не для парня, не для мамы, а только - для себя!" - продолжила Дарья.

 Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх

Ульянова отмечает, что первым шагом на пути к новой себе должна стать осознанность, а еще - понимание причин, почему вы поправились. 

Поклонники остались довольны ответами Даши, и с нетерпением ждут продолжения этой темы от девушки. "Шикарные изменения, "Ждем продолжения", "На втором фото тоже симпатичная девушка", "Продолжай историю", "Респект за смелость", - пишут фаны.

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Холостяк, Даша Ульянова, Похкдение.

Автор:

Телеграф
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