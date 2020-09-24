Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

В семье Владимира Конкина произошла страшная трагедия: погибла его 32-летняя дочь. Девушка утонула в бассейне.

Первой о трагическом случаи узнала племянница Софии Конкиной - Дарья. Она рассказала, что ей позвонили из фитнес-клуба, где все и произошло.

"Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба" - сообщила Дарья Конкина.

Как ей рассказал сотрудник фитнес-клуба, Софию быстро достали со дна бассейна, откачивали 15 секунд, чтобы "запустить" сердцебиение, а после увезли в больницу. Там уже врачи продолжили бороться за жизнь девушки, но у нее отказали почки. Медики оказались бессильны, и 32-летняя дочь актера скоропостижно скончалась в реанимации.

Никто из близких Софии до последнего не хотел верить в кончину девушки. Они до последнего думали, хотя больше подойдет надеялись на то, что это чей-то глупый и не смешной розыгрыш.

Сейчас столичная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

София Конкина работала юристом в крупной строительной фирме, которая занимается возведением объектов премиальной недвижимости. У погибшей осталась 11-летняя дочь, которую она воспитывала одна. Сейчас решается вопрос о том, кто из родственников будет опекуном девочки.