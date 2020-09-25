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За 40 лет не сравнился никто: Шэрон Стоун рассказала о своем лучшем экранном поцелуе

За 40 лет не сравнился никто: Шэрон Стоун рассказала о своем лучшем экранном поцелуе
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Голливудская актриса Шэрон Стоун призналась, кто из голливудских актеров целуется лучше всего. Об этом актриса откровенно рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live.

Шэрон Стоун сыграла во множестве фильмов, и работала со многими актерами такими как. Но как оказалось, лучшим экранным поцелуем для Шэрон стал поцелуй с Робертом де Ниро, вместе с которым она снялась в фильме "Казино".

"Роберт де Ниро точно целовался лучше всех", - рассказала 62-летняя звезда.

Знаменитость призналась, что была влюблена в актера и эти пикантные сцены она запомнит на всю жизнь. Роберт де Ниро это был тот актер, которым она восхищалась больше всего, и всю свою карьеру она очень хотела с ним поработать. 

"Возможно, из-за моей симпатии и уважения к нему этот поцелуй стал вершиной всех эмоций", – рассказала Шерон Стоун.

А вот на вопрос о худшем экранном поцелуе Шэрон не ответила. Она отказалась называть имя, но отметила, что никто не дотянул до Де Ниро.

"Все остальное было - ну, так себе", - сказала Шэрон.

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Фильм "Казино" является одним из лучших в истории Голливуда и входит в 250 легендарных фильмов рейтинга IMDb. 

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Шэрон Стоун, Актриса, Роберт Де Ниро.

Автор:

Телеграф
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