Оля Цибульская сменила имидж и нарвалась на критику фанатов (фото)

Популярная украинская исполнительница решилась на кардинальные изменения в своем имидже. У Оли и раньше была короткая стрижка, но теперь она стала еще короче.

Перед тем, как подстричься, Цибульская провела опрос среди своих подписчиков в инстаграме. Она опубликовала в сторис опрос, в котором спросила, стоит ли ей коротко стричься.

Большинство фанатов певицы проголосовали за то, чтобы она не стриглась еще короче, а оставила ту прическу, которая есть. Однако Оля решила сделать все по своему и все-таки сменить имидж.

Сегодня, 25 сентября, певица опубликовала снимки из салона красоты уже с очень короткой стрижкой.

"Вы вчера проголосовали против короткой стрижки. А я сделала. Когда так сильно хочется, то страшно себе отказывать" - написала под постом Оля.

Поступок певицы очень удивил поклонников. В комментариях просто начался протест против новой стрижки, всем нравится как было раньше. "С каре было лучше", "Не нравится", "Мне нравилось, когда волосы длиннее", "Зачем так сильно?", "Предыдущая прическа шла вам больше" - пишут недовольные.

Однако и позитивных комментариев тоже достаточно: "Помолодела", "Просто супер", "Так еще сексуальней", "Очень идет", "Мне нравится, иногда нужно и экспериментировать", "Огонь".