Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Манчестер Сити без Зинченко прошел Борнмут в Кубке лиги
Манчестер Сити без Зинченко прошел Борнмут в Кубке лиги
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

Оля Цибульская сменила имидж и нарвалась на критику фанатов (фото)

Оля Цибульская сменила имидж и нарвалась на критику фанатов (фото)
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная украинская исполнительница решилась на кардинальные изменения в своем имидже. У Оли и раньше была короткая стрижка, но теперь она стала еще короче.

Перед тем, как подстричься, Цибульская провела опрос среди своих подписчиков в инстаграме. Она опубликовала в сторис опрос, в котором спросила, стоит ли ей коротко стричься.

Большинство фанатов певицы проголосовали за то, чтобы она не стриглась еще короче, а оставила ту прическу, которая есть. Однако Оля решила сделать все по своему и все-таки сменить имидж.

Сегодня, 25 сентября, певица опубликовала снимки из салона красоты уже с очень короткой стрижкой. 

"Вы вчера проголосовали против короткой стрижки. А я сделала. Когда так сильно хочется, то страшно себе отказывать" - написала под постом Оля.

Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки

Поступок певицы очень удивил поклонников. В комментариях просто начался протест против новой стрижки, всем нравится как было раньше. "С каре было лучше", "Не нравится", "Мне нравилось, когда волосы длиннее", "Зачем так сильно?", "Предыдущая прическа шла вам больше" - пишут недовольные. 

Однако и позитивных комментариев тоже достаточно: "Помолодела", "Просто супер", "Так еще сексуальней", "Очень идет", "Мне нравится, иногда нужно и экспериментировать", "Огонь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Певица, Имидж, Оля Цибульская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
02 "До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса
03 Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"
04 Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма
05 Вольфсбург 2:0 Десна: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
Переход на зимнее время: когда нужно переводить часы
Переход на зимнее время: когда нужно переводить часы
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь