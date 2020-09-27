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Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу
Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу

Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу

Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сегодня вечером, 27 сентября в 21.00 стартует пятый выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами".

Традиционно в новом сезоне проекта к постоянным членам жюри приглашается известная зрителям звезда. В пятом прямом эфире "Танцев со звездами" судьей-джокером станет MONATIK. Украинский артист присоединится к тройке судей и вместе с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом будет оценивать выступления звездных пар.

 
 
 
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А вот шоумену Дмитрию Танковичу досталась роль ведущего на звездном балконе шоу. Он будет встречать участников после паркета. Напомним, что Танкович также принимал участие на "Танцах" вместе с беременной Илоной Гвоздевой, но паре пришлось покинуть проект во втором эфире.

 
 
 
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Alyona Alyona сравнила "Танці з зірками" с детским лагерем

Специальным гостем пятого прямого эфира станет артистка MONATIK Corporation и суперфиналистка десятого сезона "Голоса страны" Lida Lee. Певица подарит очень зажигательное выступление.

 
 
 
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Организаторы "Танцев со звездами" обещают зрителям удивительный вечер мирового кино. Пары преобразятся в неожиданные образы любимых киногероев и поразят новыми стилями танцев.

 
 
 
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Для кого из звезд эфир завершится хэппи-эндом, а кто покинет шоу? Не пропустите пятый прямой эфир уже сегодня!

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Танцы со звездами, Монатик, Дмитрий Танкович, Танці з зірками, Lida Lee.

Автор:

Телеграф
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