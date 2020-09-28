Украинская топ-модель потеряла близкого человека: подписчики нашли слова поддержки

У 31-летней известной модели Алины Байковой умерла бабушка.

Печальной новостью украинская супермодель поделилась на личной странице в Инстаграм.

Алина Байкова сообщила, что ее бабушка, которую звали Лида, до конца своей жизни оставалась позитивной, смешной и заботливой.

"Спасибо за песни и стихи и забавные жизненные истории. Нам Вас будет очень не хватать Бабушка Лида. Покойтесь с Миром и мы уже скучаем", - написала модель.

View this post on Instagram A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on Sep 26, 2020 at 11:08pm PDT

Подписчики выразили Алины слова поддержки: "Мы посылаем тебе много любви и сил", "Бог, дай ей сил за то, что ухаживала за ней", "Бедная бабушка, я не встречался с ней, но я плачу в этот момент, потому что из ваших историй мы могли понять, какая она теплая и добрая, я думаю, она ушла очень счастливая".

View this post on Instagram A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on Jun 18, 2020 at 5:33am PDT

Напомним, что Алина Байкова родилась в Кропивницком. Во время работы в кафе официанткой ее заметила владелица местного модельного агентства. Изначально работала в Китае. СМИ писали, что у Бойковой и голливудским актером Леонардо Ди Каприо даже был непродолжительный роман.