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Украинская топ-модель потеряла близкого человека: подписчики нашли слова поддержки

Украинская топ-модель потеряла близкого человека: подписчики нашли слова поддержки
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
У 31-летней известной модели Алины Байковой умерла бабушка.

Печальной новостью украинская супермодель поделилась на личной странице в Инстаграм.

Алина Байкова сообщила, что ее бабушка, которую звали Лида, до конца своей жизни оставалась позитивной, смешной и заботливой.

"Спасибо за песни и стихи и забавные жизненные истории. Нам Вас будет очень не хватать Бабушка Лида. Покойтесь с Миром и мы уже скучаем", - написала модель.

 
 
 
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Подписчики выразили Алины слова поддержки: "Мы посылаем тебе много любви и сил", "Бог, дай ей сил за то, что ухаживала за ней", "Бедная бабушка, я не встречался с ней, но я плачу в этот момент, потому что из ваших историй мы могли понять, какая она теплая и добрая, я думаю, она ушла очень счастливая".

 
 
 
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Напомним, что Алина Байкова родилась в Кропивницком. Во время работы в кафе официанткой ее заметила владелица местного модельного агентства. Изначально работала в Китае. СМИ писали, что у Бойковой и голливудским актером Леонардо Ди Каприо даже был непродолжительный роман.

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Алина Байкова.

Автор:

Телеграф
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