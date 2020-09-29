"Услышьте меня": Владимир Конкин уверен, что его дочь убили

Владимир Конкин никак не может смириться со смертью дочери, он не верит в столь странные обстоятельства, при которых она погибла. Актер нашел в себе силы и выступил в программе "Первого канала" - "Пусть говорят", обратившись к следователям.
"Прошу следственные органы профессионально и объективно разобраться с нашей трагедии. По нашему убеждению семейному Конкина София Владимировна была убита. Пожалуйста, услышьте меня", — заявил актер.
Артист говорил едва сдерживая слезы, каждое слова давалось ему с большим трудом.
В сюжете, подготовленным съемочной группой, Владимир Конкин отметил, что его дочь отлично плавала, поэтому не могла так просто утонуть. Актер сам учил ее плавать, буквально с младенчества.
Помимо всего София была очень активной - она прыгала с парашютами, с детства лазила по деревьям, всегда была энергичной и веселой. Актер нашел для себя единственное объяснение - его дочь убили.
"Для меня это не то, что трагедия. Если вокруг меня сейчас не были добрые люди, мои дети, я не знаю, у самого бы сердце остановилось", — сказал Конкин уже после программы.
Напомним, 24 сентября 2020 года стало известно о гибели 32-летней дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина - Софии. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба.