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"Услышьте меня": Владимир Конкин уверен, что его дочь убили

"Услышьте меня": Владимир Конкин уверен, что его дочь убили
10:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" впервые прокомментировал гибель своей дочери, заявив, что вся его семья уверена, что София была убита.

Владимир Конкин никак не может смириться со смертью дочери, он не верит в столь странные обстоятельства, при которых она погибла. Актер нашел в себе силы и выступил в программе "Первого канала" - "Пусть говорят", обратившись к следователям.

"Прошу следственные органы профессионально и объективно разобраться с нашей трагедии. По нашему убеждению семейному Конкина София Владимировна была убита. Пожалуйста, услышьте меня", — заявил актер.

Артист говорил едва сдерживая слезы, каждое слова давалось ему с большим трудом. 

В сюжете, подготовленным съемочной группой, Владимир Конкин отметил, что его дочь отлично плавала, поэтому не могла так просто утонуть. Актер сам учил ее плавать, буквально с младенчества. 

Помимо всего София была очень активной - она прыгала с парашютами, с детства лазила по деревьям,  всегда была энергичной и веселой. Актер нашел для себя единственное объяснение - его дочь убили.

"Для меня это не то, что трагедия. Если вокруг меня сейчас не были добрые люди, мои дети, я не знаю, у самого бы сердце остановилось", — сказал Конкин уже после программы.

Напомним, 24 сентября 2020 года стало известно о гибели 32-летней дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина - Софии. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба.

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Владимир Конкин, София Конкина.

Автор:

Телеграф
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