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Ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко

Ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Известный украинский фотограф, художник и преподаватель Виктор Марущенко умер в возрасте 74 лет. Эту новость сообщил на своей странице в Facebook друг Виктора Марущенко - Валерий Милосердов.

"Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким", — написал Милосердов.

Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким. Основанная им Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать.

Опубликовано Валерием Милосердовым Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Причина смерти фотографа не уточняется. Однако, в сентябре 2020 года стало известно, что он болен и нуждается в дорогостоящем лечении.

Художник Ярослав Солоп вместе с главным редактором журнала "5,6" Мариной Поляковой даже организовал сбор средств на лечение фотографа.

"Большая потеря для Украины. Спасибо всем неравнодушным, кто присоединился к сбору средств на его лечение. Глубокие соболезнования родным",
– написал в своем Фейсбуке Ярослав.

Родился художник и фотограф Виктор Марущенко в Новосибирске в 1946 году. В Киеве проживал с 1951 года. Начал фотографировать в середине 70-х. Его глазами мир увидел многих известных актеров, музыкантов, художников, а также и многие знаковые исторические события. К примеру, эвакуацию населения после аварии на ЧАЭС, Революцию на граните и рождение Независимости.

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Виктор Марущенко занимался преподавательской деятельностью и в 2004 году основал собственную школу.

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Фотограф, Виктор Марущенко, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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