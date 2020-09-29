Готов подышать на каждого: супруг Елены Шоптенко подхватил Covid-19

Бизнесмен сообщил о своем диагнозе на своей странице в Инстаграм. Мужчина рассказал, что самоизолировался как только узнал об инфицировании коронавирусом у его супруги.
"Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался" - написал Алексей.
Мужчина сдал тест через сутки после супруги и получил "бумажку с надписью "выявлено"". Сразу после обнаружения коронавируса, он обзвонил всех, с кем близко контактировал.
В своем посте Алексей решил не размышлять о симптомах, писать о лечении. Все что написал об этом бизнесмен - это, то что симптомы вы не пропустите.
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Ладно. Вот вам пост про короновирус. А то что ж я за блогер такой.⠀ ⠀ Начнём с моего любимого правила:⠀ ⠀ «Будут бить — будем плакать, будут (матерное слово означающее половой акт) — будем ногами ёрзать»⠀ ⠀ Ну вот такое у меня было отношение к короновирусу. Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и... я гордый обладатель бумажки с надписью «выявлено».⠀ ⠀ Дальше я обзвонил всех, с кем близко контактировал, и впервые, наверное, люди вокруг радовались, что я не очень контактный человек. За исключением нескольких личных встреч, где у меня просили повышение зарплаты. Ну говорил же я вам, что такие разговоры до добра не доведут.⠀ ⠀ Буду честен. Вообще нет смысла задавать вопрос о симптомах. Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос «что за хрень со мной происходит?!» вот тогда точно сдавайте анализ.⠀ ⠀ Схему лечения писать тоже нет смысла, столько написано уже... но почему-то все равно никто не знает что лечить и как. Лечение симптоматическое, а о симптомах можно перечитать абзац выше.⠀ ⠀ Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь.⠀ ⠀ Вот и вся моя история про короновирус, которую и так пора заканчивать, потому что учитывая, сколько я пью жидкости, скоро я опять вынужден буду отложить телефон.⠀ ⠀ Всех адептов теории заговора приглашаю в свои крепкие объятия. Готов подышать на каждого. А остальные, пожалуйста, берегите себя, будьте счастливы и материально обеспечены.⠀ ⠀ Ну и чтобы там ни было, даже если у вас пропадает обоняние, старайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление!
"Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь" - отметил супруг Елены Шоптенко.