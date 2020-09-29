Готов подышать на каждого: супруг Елены Шоптенко подхватил Covid-19

Во время пятого выпуска танцевального шоу "Танців з зірками" стало известно, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом. Теперь об инфицировании Covid-19 сообщил и супруг танцовщицы, бизнесмен Алексей Иванов.

Бизнесмен сообщил о своем диагнозе на своей странице в Инстаграм. Мужчина рассказал, что самоизолировался как только узнал об инфицировании коронавирусом у его супруги.

"Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался" - написал Алексей.

Мужчина сдал тест через сутки после супруги и получил "бумажку с надписью "выявлено"". Сразу после обнаружения коронавируса, он обзвонил всех, с кем близко контактировал.

В своем посте Алексей решил не размышлять о симптомах, писать о лечении. Все что написал об этом бизнесмен - это, то что симптомы вы не пропустите.

"Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь" - отметил супруг Елены Шоптенко.