Хоакин Феникс впервые стал отцом: малыша назвали в честь погибшего дяди

35-летняя Руни Мара родила 45-летнему Хоакину Фениксу первенца. Актриса подарила своему супругу сына.

Малыш родился 27 сентября. А о счастливом событии в семье актеров рассказал режиссер Виктор Косаковский на Цюрихском кинофестивале.

Вместе с Фениксом они работали над фильмом "Гунда". На кинофестиваль разумеется Хоакин не поехал, и объясняя причину отсутствия актера, Косаковский и рассекретил радостное событие.

"Хоакин Феникс не смог приехать. У него родился ребенок. Красивый сын по имени Ривер", – сказал режиссер.

Пара решила назвать своего первенца в честь старшего брата Хоакина - актера Ривера Феникса, который скончался 31 октября 1993 года от передозировки наркотиков.