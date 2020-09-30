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Популярная модель оделась в белье из масок и выложила в сеть откровенные фото

Популярная модель оделась в белье из масок и выложила в сеть откровенные фото
Обновлено 01:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Популярная израильская модель Яэль Коэн Арис поделилась пикантными снимками в так называемом "коронакини".

Фотографии размещены в ее профиле в Instagram

"Возвращение Коронакини", - подписала фотографии Яель Коэн Арис. 

В июне Коэн уже проводила подобную фотосессию. 

"100% сделано из масок. Легко заменяемая, дышащая и удобная ткань. Стиль 2020. И конечно же дешево, ведь у кого сейчас есть деньги?", - писала она тогда. 

24-летняя Коэн часто выкладывает в соцсети пикантные снимки. 

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Решение о запуске инстаграм-аккаунта она приняла в 16 лет, а сейчас у нее насчитывается более 550 тысяч подписчиков. 

"С тех пор, как я себя помню, у меня было некоторое желание проявить свою женственность. Сначала у меня не было много подписчиков, но когда я начала делиться своими фотографиями в купальниках, люди со всего мира начали говорить обо мне и просили меня позировать для многих брендов, затем это стало профессией", - рассказала она в октябре прошлого года израильскому изданию Mako. 

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Модель, Фото, Яэль Коэн Ари.

Автор:

Телеграф
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