Популярная модель оделась в белье из масок и выложила в сеть откровенные фото

Популярная израильская модель Яэль Коэн Арис поделилась пикантными снимками в так называемом "коронакини".

Фотографии размещены в ее профиле в Instagram.

"Возвращение Коронакини", - подписала фотографии Яель Коэн Арис.

В июне Коэн уже проводила подобную фотосессию.

"100% сделано из масок. Легко заменяемая, дышащая и удобная ткань. Стиль 2020. И конечно же дешево, ведь у кого сейчас есть деньги?", - писала она тогда.

24-летняя Коэн часто выкладывает в соцсети пикантные снимки.

Решение о запуске инстаграм-аккаунта она приняла в 16 лет, а сейчас у нее насчитывается более 550 тысяч подписчиков.

"С тех пор, как я себя помню, у меня было некоторое желание проявить свою женственность. Сначала у меня не было много подписчиков, но когда я начала делиться своими фотографиями в купальниках, люди со всего мира начали говорить обо мне и просили меня позировать для многих брендов, затем это стало профессией", - рассказала она в октябре прошлого года израильскому изданию Mako.