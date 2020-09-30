Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа

Вчера, 29 сентября, состоялись первые президентские дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Супруги кандидатов, естественно, тоже пришли поддержать своих супругов.

Потенциальные первые леди США - Джилл Байден и Мелания Трамп, выбрали совершенно разные образы для события.

Миссис Байден выбрала бархатное платье с бахромой, в котором уже посещала гала-ужин 5 лет назад, и черными туфлями с блестками на каблуке. Мелания предстала в классическом черном костюме с белыми полосами от Dolce & Gabbana, дополнив образ белой рубашкой и темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от jomarigoyso (@jomarigoyso) 30 Сен 2020 в 7:12 PDT

Поскольку пандемию COVID-19 никто не отменял, жены кандидатов не забыли и о защитных масках. Мелания выбрала маску белого цвета, котороея гармонично дополнила ее наряд, а Джилл выбрала темно-синюю маску, которая также "не выпадала" из цветовой гаммы наряда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ela - Jornal O Globo (@elaoglobo) 30 Сен 2020 в 7:21 PDT

Обе дамы оставили волосы распущенными, уложив их в легкие локоны.

Отметим, что на дебатах также присутствовали и дочери Дональда Трампа - Иванка и Тиффани, а также его невестка - Лара Трамп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lara Trump (@laraleatrump) 29 Сен 2020 в 9:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 29 Сен 2020 в 5:54 PDT

Для дебатов девушки, также выбрали деловые наряды. Иванка выбрала белый брючный костюм, Тиффани - синее обтягивающее платье ниже колен с баской, а невестка Лара - темно-синее платье А-силуета.