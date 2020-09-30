Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа

Потенциальные первые леди США - Джилл Байден и Мелания Трамп, выбрали совершенно разные образы для события.
Миссис Байден выбрала бархатное платье с бахромой, в котором уже посещала гала-ужин 5 лет назад, и черными туфлями с блестками на каблуке. Мелания предстала в классическом черном костюме с белыми полосами от Dolce & Gabbana, дополнив образ белой рубашкой и темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.
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Поскольку пандемию COVID-19 никто не отменял, жены кандидатов не забыли и о защитных масках. Мелания выбрала маску белого цвета, котороея гармонично дополнила ее наряд, а Джилл выбрала темно-синюю маску, которая также "не выпадала" из цветовой гаммы наряда.
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Обе дамы оставили волосы распущенными, уложив их в легкие локоны.
Отметим, что на дебатах также присутствовали и дочери Дональда Трампа - Иванка и Тиффани, а также его невестка - Лара Трамп.
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Для дебатов девушки, также выбрали деловые наряды. Иванка выбрала белый брючный костюм, Тиффани - синее обтягивающее платье ниже колен с баской, а невестка Лара - темно-синее платье А-силуета.