Навсегда родной: Фреймут ошарашила признанием по поводу Притулы

Телеведущая Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление о бывшем коллеге по программе "Подъем" Сергее Притуле.

Украинский шоумен Александр Педан поделился ностальгическими воспоминаниями об участии в программе "Подъем".

"Осень - время просмотра утренних шоу, когда собираешься в школу, универ или на работу. Ну так для меня. А еще это время легкой ностальгии по любимому проекту", - написал он, выложив несколько снимков с Фреймут и Притулой.

В комментариях к записи отметилась и Фреймут, процитировав строку из творчества Лины Костенко и назвала Педана и Притулу "родными навсегда".

Примечательно то, что у Фреймут и Притулы давний конфликт.

Так в апрельском интервью Наталье Влащенко она заявила, что "если Притула станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне".

"Это станет мне причиной уехать из страны", - сказала она.

В 2017 году Притула в интервью "Медианяне" расскзаал, что с 2013 года они с Фреймут "практически не общаются", хотя ранее коллеги успешно вели проекты Нового канала и даже отбивались от слухов о закулисном романе. Но многолетней дружбе пришел конец, когда в декабре того же года телеведущая вдруг решила перейти на канал "1+1".