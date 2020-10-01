Навсегда родной: Фреймут ошарашила признанием по поводу Притулы

Украинский шоумен Александр Педан поделился ностальгическими воспоминаниями об участии в программе "Подъем".
"Осень - время просмотра утренних шоу, когда собираешься в школу, универ или на работу. Ну так для меня. А еще это время легкой ностальгии по любимому проекту", - написал он, выложив несколько снимков с Фреймут и Притулой.
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ПІДЙОМ. МОЯ ІСТОРІЯ Осінь - час перегляду ранкових шоу, коли збираєшся у школу, універ чи на роботу Ну так для мене :) А ще це час легкої ностальгії за улюбленим проектом «Підйом» завжди буде проектом №1, тому що це найкраща школа, яку міг отримати в житті. Щоденні прямі ефіри по буднях без підміни протягом 3 років. Ти маєш прийти на ефір у будь-якому стані. Ми працювали хворими, і з похмілля, і сумними, і веселими після дня народження, і в горі, і в радості І це було дуже круто. Хоча ніхто не знає, що розпочинали ми «Підйом» дуже важко. Перших пів року на нас ніхто не звертав уваги Ми робили що завгодно, щоб нас помітили. Наприклад, одного разу ми просто спали 5 хв у прямому ефірі, не імітували. Настільки втомилися, що заснули під час реклами і не прокинулися. Оля Фреймут @freimutolia вийшла в ефір і навмисне не будила нас, хотіла постібатися. Коли ми з Притулою @siriy_ua прокинулися, думали, що нас не показують. Чому це школа? Тому що у «Підйомі» ми були репортерами, ведучими, новинарями, інтерв’юерами. Я саме там підсів на спорт, бо придумав для себе рубрику «Перевірено на собі. Active play». Фактично вже тоді перевіряв лайфхаки, які зараз дуже в тренді Це був майданчик, на якому можна було спробувати все що завгодно. І ми це зробили. Там познайомилися з усім шоу-бізнесом — у нас були всі без винятку артисти України. Звісно, були факапи, коли вибачалися перед посольствами, перед банками, які випадково закрили Це проект №1, тому що дав найкращу школу ведучого. Хоча, водночас, сім’я не бачила мене 3 роки... Якщо думаєте, що ми тільки виходили з 7 до 9 в ефір, а далі йшли спати, то ніт :) Мінімум до 12, а то й до 13 год у нас була «літучка», на якій продумували наступний ефір. А далі їхали знімати сюжети, інтерв’ю, ходили на покази і так далі. А ввечері ще міг бути корпоратив. Тобто ми недосипали тотально, але це було того варте Я все частіше чую фрази: «Я виріс на вашому “Підйомі”». Особливо коли ти бачиш успішну людину, думаєш: «Якщо ти виросла на “Підйомі”, то значить, що ми не дарма старалися» @siriy_ua @freimutolia ,дякую за цей час разом! Він безцінний! Люблю! #педанностальгічний #педансентиментальний #педанпритулафреймут #підйом
В комментариях к записи отметилась и Фреймут, процитировав строку из творчества Лины Костенко и назвала Педана и Притулу "родными навсегда".
Примечательно то, что у Фреймут и Притулы давний конфликт.
Так в апрельском интервью Наталье Влащенко она заявила, что "если Притула станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне".
"Это станет мне причиной уехать из страны", - сказала она.
В 2017 году Притула в интервью "Медианяне" расскзаал, что с 2013 года они с Фреймут "практически не общаются", хотя ранее коллеги успешно вели проекты Нового канала и даже отбивались от слухов о закулисном романе. Но многолетней дружбе пришел конец, когда в декабре того же года телеведущая вдруг решила перейти на канал "1+1".