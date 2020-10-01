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Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
У российского музыкального продюсера и телеведущей Яны Рудковской родился сын.

В семье 45-летней Рудковской и ее мужа, российского фигуриста Евгения Плющенко, радостное пополнение - у четы родился второй мальчик. Об этом сообщила сама Рудковская на своей официальной странице в Инстаграм.

"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко", - поделилась с подписчиками известный продюсер.

По фотографиям видно, что Рудковская и Плющенко не спешат показывать лицо своего крохотного сынишки.

 
 
 
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Известно, что ребенка звездной паре родила суррогатная мать. Ранее Рудковская заявляла, что пережила несколько неудачных беременностей.

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Подписчики и коллеги супругов написали, что очень рады за супругов и поздравили их с пополнением: "Поздравляем!!!! Ура!!!!", "Какая прекрасная новость! Поздравляю от всей души!", "Яночка, дорогая, какое счастье!!! Поздравляю!!!!".

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Напомним, у российского музыкального продюсера уже есть два сына от предыдущего брака с миллиардером Виктором Батуриным. От Плющенко у Яны Рудковской есть сын Александр, крестным отцом которого является певец Дима Билан.

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Дети, Рудковская, Евгений Плющенко.

Автор:

Телеграф
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