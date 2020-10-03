Скарлетт Йоханссон больше не самая высокооплачиваемая актриса в мире: опубликован свежий рейтинг Forbes

Журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг самых богатых актрис в мире.

В 2020 году рейтинг возглавила звезда ситкома "Американская семейка" - колумбийка София Вергара, сместив с первой строчки прошлогоднюю "победительницу" - актрису Скарлетт Йоханссон. Отметим, что Йохансон в этом году не вошла даже в первую десятку рейтинга.

Согласно информации журнала Forbes, 2020-й принес актрисе 43 млн долларов. Только за съемки одного эпизода в "Американской семейке" Вергара получала по $500 тыс. А также она зарабатывала по $10 млн за каждый сезон шоу "Америка ищет таланты", в котором она была судьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 25 Авг 2020 в 7:37 PDT

Вторую строчку заняла американская актриса Анджелина Джоли, которая заработала за год - $35,5 млн. "Бронзу" забрала себе Чудо-женщина Галь Гадот с доходом в 31,5 млн долларов.

В десятку также вошли Мелисса Маккарти (25 млн долларов), Мэрил Стрип (24 млн долларов), Эмили Блант (22,5 млн долларов), Николь Кидман (22 млн долларов), Эллен Помпео (19 млн долларов), Элизабет Мосс (16 млн долларов) и Виола Дэвис (15,5 млн долларов).

София Вергара – американо-колумбийская актриса, фотомодель и телеведущая. Она получила признание как ведущая популярных южноамериканских шоу, а также благодаря сериалу «Американская семейка», за роль в котором Вергару 4 раза номинировали на получение кинопремии «Золотой глобус».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 7 Дек 2017 в 6:08 PST

София дебютировала в рекламном ролике "Пепси", который демонстрировался не только на телевизионных каналах Колумбии, но и в большинстве других южноамериканских стран.

Кинематографическая биография знаменитости началась в 1995 году. София Вергара более преуспела как актриса телевизионных сериалов. Она сыграла Алисию Овьедо в колумбийской версии сериала «Отчаянные домохозяйки». В американском комедийном проекте «Грязные мокрые деньги» актриса продемонстрировала образ эмансипированной леди, к которой проявляет недвусмысленный интерес испорченный гуляка и ловелас Джереми Дарлинг.

В комедийном ситкоме «Американская семейка» София Вергара исполнила роль Глории Дельгадо-Притчетт, которая замужем за мужчиной вдвое старше ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 24 Сен 2020 в 1:29 PDT

Позднее исполнительница появилась в главной роли в комедии «Под маской жиголо», в которой ее партнерами по съемочной площадке стали Джон Туртурро, Вуди Аллен, Шэрон Стоун и Ванесса Паради.

В начале 2014-го Вергара попробовала силы с другой стороны объектива камеры. София появилась в роли исполнительного продюсера в проекте «Женщины-убийцы» канала ABC. Сериал-адаптация аргентинского сюжета о женщине-рейнджере был признан провальным и снят с телеэфира после 8-й серии 1-го сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 18 Сен 2020 в 3:14 PDT

В 2015-м актриса пополнила фильмографию главной ролью в комедийном боевике «Красотки в бегах». Вергара перевоплотилась в избалованную красотку Даниэллу, жену мафиози, которая едет на другой конец штата, чтобы дать показания против наркобарона.

В мае 2015-го София получила собственную звезду на голливудской «Аллее славы».