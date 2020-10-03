Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото

София Вергара – известная американо-колумбийская киноактриса, телеведущая и фотомодель. Популярность пришла к ней благодаря участию в лучших южноамериканских телешоу и роли в сериале «Американская семейка». Девушка несколько раз попадала в номинации на получение кинопремии «Золотой глобус».
Ее фотографии не раз украшали страницы известнейших глянцевых журналов, а ее имя не раз фигурировала в рейтингах самых красивых девушек планеты.
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В ее Инстаграме можно увидеть огромное количество снимков Софии в купальнике, постеров из журналов, снимком из личного архива знаменитости, а также кадры со съемок различных шоу.
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Горячие фото Софии Вергары в нижнем белье и откровенных нарядах пользуются большой популярностью у ее поклонников. Количество подписчиков звезды в Инстаграм уже приближается к 19 миллионам.
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Так, как София является судьей шоу "Америка ищет таланты", в ее соцсети можно увидеть множество снимков и видео, касающихся проекта.
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Отметим, что в 2010 году популярный глянец People присвоил девушке 50 место в рейтинге «Самых сексуальных женщин».