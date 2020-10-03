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Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото
Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото

Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото

Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Колумбийка София Вергара возглавила ежегодный рейтинг самых богатых актрис в мире по версии журнала Forbes.За 2020 год актриса заработала 43 млн долларов, обогнав Анджелину Джоли, разместившуюся на второй строчке, на 7 млн.

София Вергара – известная американо-колумбийская киноактриса, телеведущая и фотомодель. Популярность пришла к ней благодаря участию в лучших южноамериканских телешоу и роли в сериале «Американская семейка». Девушка несколько раз попадала в номинации на получение кинопремии «Золотой глобус».

Ее фотографии не раз украшали страницы известнейших глянцевых журналов, а ее имя не раз фигурировала в рейтингах самых красивых девушек планеты. 

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

В ее Инстаграме можно увидеть огромное количество снимков Софии в купальнике, постеров из журналов, снимком из личного архива знаменитости, а также кадры со съемок различных шоу. 

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Горячие фото Софии Вергары в нижнем белье и откровенных нарядах пользуются большой популярностью у ее поклонников. Количество подписчиков звезды в Инстаграм уже приближается к 19 миллионам.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

 
 
 
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#tbt Los Angeles #blackhair 

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Так, как София является судьей шоу "Америка ищет таланты", в ее соцсети можно увидеть множество снимков и видео, касающихся проекта.

 
 
 
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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Скарлетт Йоханссон больше не самая высокооплачиваемая актриса в мире: опубликован свежий рейтинг Forbes

Отметим, что в 2010 году популярный глянец People присвоил девушке 50 место в рейтинге «Самых сексуальных женщин».

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Forbes, София Вергара, Актриса.

Автор:

Телеграф
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