Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото

Колумбийка София Вергара возглавила ежегодный рейтинг самых богатых актрис в мире по версии журнала Forbes.За 2020 год актриса заработала 43 млн долларов, обогнав Анджелину Джоли, разместившуюся на второй строчке, на 7 млн.

София Вергара – известная американо-колумбийская киноактриса, телеведущая и фотомодель. Популярность пришла к ней благодаря участию в лучших южноамериканских телешоу и роли в сериале «Американская семейка». Девушка несколько раз попадала в номинации на получение кинопремии «Золотой глобус».

Ее фотографии не раз украшали страницы известнейших глянцевых журналов, а ее имя не раз фигурировала в рейтингах самых красивых девушек планеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 7 Май 2020 в 3:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 14 Май 2020 в 8:41 PDT

В ее Инстаграме можно увидеть огромное количество снимков Софии в купальнике, постеров из журналов, снимком из личного архива знаменитости, а также кадры со съемок различных шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 20 Май 2020 в 10:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 16 Июл 2020 в 10:30 PDT

Горячие фото Софии Вергары в нижнем белье и откровенных нарядах пользуются большой популярностью у ее поклонников. Количество подписчиков звезды в Инстаграм уже приближается к 19 миллионам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 23 Май 2020 в 1:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tbt Los Angeles #blackhair Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 25 Июн 2020 в 12:08 PDT

Так, как София является судьей шоу "Америка ищет таланты", в ее соцсети можно увидеть множество снимков и видео, касающихся проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 21 Июл 2020 в 3:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 12 Авг 2020 в 5:38 PDT

Отметим, что в 2010 году популярный глянец People присвоил девушке 50 место в рейтинге «Самых сексуальных женщин».