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Коронавирус убил основателя модного дома Kenzo

Коронавирус убил основателя модного дома Kenzo
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф CTV Фото: Твиттер
Основатель всемирно известного бренда Kenzo Кензо Такада умер в Париже от осложнений COVID-19.

О смерти модельера 4 октября сообщил его пресс-секретарь. 

Он ушел из жизни в возрасте 81 года в Американском госпитале Парижа. 

Такада - первый японский дизайнер, который получил известность на парижской сцене моды. В 1999 году он ушел из сферы моды, чтобы продолжить карьеру в искусстве. 

В 1993 году бренд Kenzo был продан производителю предметов роскоши LVMH.

Такада прибыл во Францию из Японии в 1965 году. Он планировал ненадолго остановиться во французской столице, но в конце концов Париж стал его домом.

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Он создал свою первую коллекцию для женщин в 1970 году, устроил первый показ для мужчин в 1983 году, представил первый аромат Kenzo Kenzo в 1988 году.

Такада был особенно известен своими фирменными цветочными принтами.

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Коронавирус, Kenzo, Covid-19, Кензо Такада.

Автор:

Телеграф
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