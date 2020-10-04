Умер врач, ставший символом борьбы с коронавирусом в Украине: его семья не получит компенсацию

На днях умер врач-инфекционист Иван Венжинович, чье фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране. Но из-за отрицательного теста на COVID-19 его семья компенсации не получит.

Иван Венжинович работал семейным терапевтом в Почаевской районной больнице более 25 лет. 28 сентября его доставили в больницу с диагнозом пневмония. Спустя два дня, 30 сентября, он умер.

По словам медсестры, которая была в тот день на смене, врачу предоставили реанимационную помощь, но это не помогло.

Компенсация от государства составляет 1,576 млн грн для семей медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заразились во время выполнения профессиональных обязанностей. Или 210 тыс грн для семей медиков, если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19. Однако семья Венжиновича этих денег не увидит через отрицательный тест.

"Это даже не зрада, а какая-то совершенно бесчеловечная, безграничная подлость", - написала у себя в Телеграмм журналистка и телеведущая Соня Кошкина (Ксения Василенко).

"(Венжинович) боролся с Ковидом и сам от него умер - "сгорел" за три дня. Но его семья не получит обещанной государством компенсации 1 млн 576 тыс гривен. Она вообще ни копейки не получит. Потому что тест у него был негативный. Вся клиника, все симптомы ковида - налицо, а тест негативный. Подтверждают коллеги Венжиновича: "у нас так часто бывает: то больных очень много и чуть ли не все тесты позитивные, а то больных по-прежнему много, "картина" та же самая, а вот тесты негативные. Не знаем, с чем связано", - написала она.

Кошкина считает, что это явление связано с острым нежеланием местных властей попадать в "красную зону".

"Как известно, "зонирование" определяет специальная комиссия. Допустим, комиссия будет заседать в понедельник. А уже в четверг по области цифры подбираются к критическим. Тогда во всех "Ковидных" больницах внезапно исчезают тесты. Были-были, а тут - раз, и нету", - отметила журналистка.

"Или ещё более распространённый сценарий: материал на анализ берут, но сам анализ проводят через 3-4 дня (к моменту, когда опасность "зонирования" миновала), тогда когда он уже совершенно непригоден и результат будет стопроцентно негативным", - заявила Кошкина, отметив, что Венжиновичем скорее всего случилось что-то подобное.

По ее убеждению эту информацию может подтвердить "едва ли не каждый главврач профильной больницы".

"У них с местной властью свои отношения. Особенно накануне выборов. Они возмущаются, протестуют по-тихому, но сделать ничего не могут. Поэтому люди массово болеют, а цифры при этом остаются "в рамках приличия", - подытожила Кошкина.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.