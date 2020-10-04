Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Добкин внезапно передумал идти в мэры Харькова
Добкин внезапно передумал идти в мэры Харькова
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Динамо 0:0 Заря: видео онлайн-трансляция матча (Перерыв)
Динамо 0:0 Заря: видео онлайн-трансляция матча (Перерыв)
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Умер врач, ставший символом борьбы с коронавирусом в Украине: его семья не получит компенсацию

Умер врач, ставший символом борьбы с коронавирусом в Украине: его семья не получит компенсацию
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф
На днях умер врач-инфекционист Иван Венжинович, чье фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране. Но из-за отрицательного теста на COVID-19 его семья компенсации не получит.

Иван Венжинович работал семейным терапевтом в Почаевской районной больнице более 25 лет. 28 сентября его доставили в больницу с диагнозом пневмония. Спустя два дня, 30 сентября, он умер.

По словам медсестры, которая была в тот день на смене, врачу предоставили реанимационную помощь, но это не помогло. 

Компенсация от государства составляет 1,576 млн грн для семей медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заразились во время выполнения профессиональных обязанностей. Или 210 тыс грн для семей медиков, если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19. Однако семья Венжиновича этих денег не увидит через отрицательный тест.

"Это даже не зрада, а какая-то совершенно бесчеловечная, безграничная подлость", - написала у себя в Телеграмм журналистка и телеведущая Соня Кошкина (Ксения Василенко). 

"(Венжинович) боролся с Ковидом и сам от него умер - "сгорел" за три дня. Но его семья не получит обещанной государством компенсации 1 млн 576 тыс гривен. Она вообще ни копейки не получит. Потому что тест у него был негативный. Вся клиника, все симптомы ковида - налицо, а тест негативный. Подтверждают коллеги Венжиновича: "у нас так часто бывает: то больных очень много и чуть ли не все тесты позитивные, а то больных по-прежнему много, "картина" та же самая, а вот тесты негативные. Не знаем, с чем связано", - написала она. 

Кошкина считает, что это явление связано с острым нежеланием местных властей попадать в "красную зону". 

"Как известно, "зонирование" определяет специальная комиссия. Допустим, комиссия будет заседать в понедельник. А уже в четверг по области цифры подбираются к критическим. Тогда во всех "Ковидных" больницах внезапно исчезают тесты. Были-были, а тут - раз, и нету", - отметила журналистка.  

"Или ещё более распространённый сценарий: материал на анализ берут, но сам анализ проводят через 3-4 дня (к моменту, когда опасность "зонирования" миновала), тогда когда он уже совершенно непригоден и результат будет стопроцентно негативным", - заявила Кошкина, отметив, что Венжиновичем скорее всего случилось что-то подобное. 

Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом

По ее убеждению эту информацию может подтвердить "едва ли не каждый главврач профильной больницы". 

"У них с местной властью свои отношения. Особенно накануне выборов. Они возмущаются, протестуют по-тихому, но сделать ничего не могут. Поэтому люди массово болеют, а цифры при этом остаются "в рамках приличия", - подытожила Кошкина. 

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Иван Венжинович.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах
04 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
05 Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь