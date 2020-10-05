Вика из "НеАнгелов" повеселила сеть забавными отпускными фотками с мужчиной

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха позабавила своих фанатов смешными снимками с отпуска.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, сделанные во время ее отдыха на море. Если верить отметке на снимке, Виктория отдыхает в Кемере, Анталия.

На ярких снимках девушка душит мужчину на фоне Средиземного моря.

"Словили счастье - держите и не отпускайте" - гласит первый снимок, на котором Вика держит свое "счастье" с цветком в руках за горло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕАНГЕЛЫ (@neangely.official) 5 Окт 2020 в 6:31 PDT

Второй снимок показывает в принципе ту же ситуацию, однако на нем Виктория видимо не особо хочет держать "свое счастье".

"Соблюдайте дистанцию, мужчина" - написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack) 5 Окт 2020 в 6:40 PDT

Не забыла Вика и похвастаться потрясающей фигурой в белом бикини, которое отлично подчеркнуло точеную фигуру и плоский животик певицы.

Отменную фигуру заметили и поклонники артистки, которые в комментариях засыпали ее комплиментами - "Супер фото", "Крутой кадр", "Попа рай", "Прекрасная", "Классная", "Фигура - огонь".