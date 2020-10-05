Вор ворвался прямо в номер: судья проекта "МастерШеф" рассказала, как в Мексике обокрали ее сестру

Кондитер и кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась историей, которая произошла с ее сестрой во время пребывания в Мексике.

Татьяна Глинская последние семь месяцев провела в Непале, а вчера, 4 октября, перелетела в Мексику. И в первую же ночь с ней произошла очень неприятная ситуация. На своей странице в Инстаграме Лиза опубликовала пост, в котором подробно рассказала о путешествии ее сестры Тани в Мексику.

"Друзья! Мне нужна ваша помощь. Многие из вас знают, что моя сестричка Танюшка последние 7 месяцев провела в Непале.. и вчера перелетела в Мексику. И в первую же ночь случилось вот что.." - начала Лиза.

Девушка должна была лететь в Канкун не одна, но из-за документов человека, с которым она должна была ехать, его не пустили из Дохи в Америку (транзитом) и в Мексику соответственно. Таня решила, что так надо, и отправилась в путешествие одна.

По прилету в Мексику она сняла номер в приличном отеле, как Татьяна думала. Ночью, когда девушка спала, к ней в номер пробрался вор. Мужчина копашился в ее вещах, а после того, как Таня начала очень громко кричать, он выбежал, спрыгнул с крыши 2-го этажа и исчез.

Девушка обращается ко всем знакомым, может быть среди них, есть кто-то, кто находится в Мексике и готов вместе путешествовать, или хотя бы дадут контакты тех людей, у которых можно поселиться. Таня осознает, что одной там быть мягко говоря небезопасно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 5 Окт 2020 в 5:29 PDT

"Очень за нее переживаю.. волнуюсь", - подытожила Лиза.

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