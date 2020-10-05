Ничего нового: новое фото Насти Каменских в Instagram раскритиковали в сети

Настя Каменских часто балует поклонников пикантными фото в бикини, а иногда и без белья. Но последнее время таких снимков стало очень много, и фанатам это уже не нравится.

Певица вернулась с отдыха в Турции, где была со своим супругом, продюсером Потапом. В память о теплых деньках, девушка опубликовала новый снимок в "хижном" леопардовом бикини, на котором, уже по традиции, обнажила ягодицы.

"Каждая женщина — дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная. Какую из них вы собираетесь

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Окт 2020 в 3:42 PDT

Однако, реакция поклонников могла быть и лучше. Многие подписчики недовольны обнаженными снимками певицы, ведь их стало чересчур много. Фанаты упрекают артистку в злоупотреблении откровенных фото.

"Больше нечего показать?", "Все в том же репертуаре", "Показать больше нечего. Не интересно", "Что муж уже не смотрит? Достала", "Проблемы в творчестве — покажи задницу!", "Совсем тронулась со своей наготой", "Хватит", "Это перебор", "Настя, сбавляй", - пишут в комментариях.

Однако, осталась и часть фанатов, которые в восторге от подобных снимков: "Бомба", "Огонь", "Отличная фигура", "Красотка", "Пантера", "У Вас очень красивая фигура".