Скачать
Понедельник, 05.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым
«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым
Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве
Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве

Ничего нового: новое фото Насти Каменских в Instagram раскритиковали в сети

Ничего нового: новое фото Насти Каменских в Instagram раскритиковали в сети
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Настя Каменских часто балует поклонников пикантными фото в бикини, а иногда и без белья. Но последнее время таких снимков стало очень много, и фанатам это уже не нравится.

Певица вернулась с отдыха в Турции, где была со своим супругом, продюсером Потапом.  В память о теплых деньках, девушка опубликовала новый снимок в "хижном" леопардовом бикини, на котором, уже по традиции, обнажила ягодицы. 

"Каждая женщина — дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная. Какую из них вы собираетесь

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако, реакция поклонников могла быть и лучше. Многие подписчики недовольны обнаженными снимками певицы, ведь их стало чересчур много.  Фанаты упрекают артистку в злоупотреблении откровенных фото.

"Больше нечего показать?", "Все в том же репертуаре", "Показать больше нечего. Не интересно", "Что муж уже не смотрит? Достала", "Проблемы в творчестве — покажи задницу!", "Совсем тронулась со своей наготой", "Хватит", "Это перебор", "Настя, сбавляй", - пишут в комментариях.

Настя Каменских раскрыла секреты своего рациона

Однако, осталась и часть фанатов, которые в восторге от подобных снимков: "Бомба", "Огонь", "Отличная фигура", "Красотка", "Пантера", "У Вас очень красивая фигура".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Instagram, Настя Каменских, Певица.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
02 С голой грудью на диване: Даша Астафьева поделилась пикантными фото
03 Во время забега остановилось сердце: в Харькове умер участник марафона
04 Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
05 Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бои за Нагорный Карабах могут перерасти в масштабную войну с участием крупных государств, - дипломат
Бои за Нагорный Карабах могут перерасти в масштабную войну с участием крупных государств, - дипломат
Открыли дело об убийстве: бизнесмен рассказал о пропаже студентки в Крыму
Открыли дело об убийстве: бизнесмен рассказал о пропаже студентки в Крыму
&quot;Выбросы тут ни при чем&quot;: в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
"Выбросы тут ни при чем": в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
Вор ворвался прямо в номер: судья проекта &quot;МастерШеф&quot; рассказала, как в Мексике обокрали ее сестру
Вор ворвался прямо в номер: судья проекта "МастерШеф" рассказала, как в Мексике обокрали ее сестру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь