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Настя Каменских раскрыла секреты своего рациона

Настя Каменских раскрыла секреты своего рациона
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица NK не забывает делиться личными бьюти-секретами, которые позволяют ей оставаться в идеальной форме и в хорошем настроении.

На своей официальной странице в Инстаграм популярная исполнительница Настя Каменских опубликовала пост, в котором подробно рассказала о пяти принципах питания, позволяющие артистке не переедать.

 
 
 
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В первую очередь Каменских советует плотно и сбалансировано завтракать, ведь этот прием пищи обеспечивает энергией на весь день.

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Во-вторых, певица старается никогда не есть во время просмотра фильма, сериала или во время чтения.

В-третьих, в ее доме не бывает вазочек с конфетами или печеньем, а только с фруктами, ягодами и орехами.

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Далее исполнительница добавила, что пьет много воды, а последним пунктом своего рациона 33-летняя знаменитость уделила качественному сну, ведь недосыпание является лишним стрессом для организма.

Как сообщалось ранее, 18 сентября украинская певица Настя Каменских представила новый альбом под названием ECLÉCTICA.

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Питание, Еда, Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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