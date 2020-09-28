Настя Каменских раскрыла секреты своего рациона

Украинская певица NK не забывает делиться личными бьюти-секретами, которые позволяют ей оставаться в идеальной форме и в хорошем настроении.

На своей официальной странице в Инстаграм популярная исполнительница Настя Каменских опубликовала пост, в котором подробно рассказала о пяти принципах питания, позволяющие артистке не переедать.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Sep 27, 2020 at 9:19am PDT

В первую очередь Каменских советует плотно и сбалансировано завтракать, ведь этот прием пищи обеспечивает энергией на весь день.

Во-вторых, певица старается никогда не есть во время просмотра фильма, сериала или во время чтения.

В-третьих, в ее доме не бывает вазочек с конфетами или печеньем, а только с фруктами, ягодами и орехами.

Далее исполнительница добавила, что пьет много воды, а последним пунктом своего рациона 33-летняя знаменитость уделила качественному сну, ведь недосыпание является лишним стрессом для организма.

Как сообщалось ранее, 18 сентября украинская певица Настя Каменских представила новый альбом под названием ECLÉCTICA.