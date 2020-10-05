Половину схваток я проспала: участница Від пацанки до панянки впервые стала мамой

Участница проектов "Від пацанки до панянки" и "Супермодель по-українськи" впервые стала мамой. 5 октября девушка родила сына.

О счастливом событии Влада сообщила на своей странице в Инстаграме.

"Я самая счастливая" - коротко подписала пост Роговенко, опубликовав первый снимок малыша, которого назвали Марк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko) 5 Окт 2020 в 10:27 PDT

Около 12 часов дня, Влада опубликовала Инстаграм сторис, в котором сообщила, что "все началось", и ее подруга везет ее в роддом. Также, она отметила, что перед перед этим они заехали на почту, ведь ей пришло очень много посылок.

В следующем видео Влада заговорила о схватках. Девушка отметила, то если это только начало, то она не представляет, как это переживет. А потом показала забавное видео с очереди на почте, на которых она еще и успевает прикалываться с подруги и ситуации вообщем.

"Главное в дороге не родить" - смеется Влада.

Потом, Роговенко уже показала видео с кричащим малышом на руках, сообщив поклонникам, что она уже "мамка".

Поклонники тут же завалили Владу позитивными комментариями с пожеланиями: "Добро пожаловать в мир малыш", "Как классно!!!! Поздравляю!", "Поздравляю Вас,здоровья малышу и терпения родителям", "Поздравляю, пусть малыш растёт здоровым и радует родителей", "С рождением сыночка".