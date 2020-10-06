Ушел из жизни актер сериала "Твин Пикс" Кларк Миддлтон: причина

На 63 году жизни, 4 октября 2020 года, скончался американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон,

Новость о смерти актера, подтвердила его супруга Элис. Женщина рассказала, что умер Кларк находившись в их доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал вирус Западного Нила.

Вирус Западного Нила – это болезнь, которая передается от укуса комаров. Недуг не имеет вакцины и лечения. По данным ВОЗ, большинство людей, инфицированных вирусом Западного Нила, не испытывают никаких симптомов. Если же иммунитет не способен побороть вирус, тогда болезнь может привести к смерти.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что в 63 года умер Кларк Тинсли Миддлтон – любимый актер, писатель, режиссер, учитель, герой, мой муж и друг...", – написала жена актера Элис Миддлтон.

Кларк Миддлтон был хорошо известен в Голливуде. Актер сыграл роли в сериалах "Закон и порядок", "Твин Пикс", а недавно появился и в роли начальника управления в "Черном списке". В сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча в 2017 году он сыграл загадочного Чарли, мужа Одри (Шерилин Фенн).

Помимо сериалов, Кларк Миддлтон сыграл во многих успешных фильмах - "Город грехов", "Сквозь снег", "Путь", "Доброе сердце" и другие.

Также, Миддлтон более 20 лет преподавал актерское мастерство в Нью-Йорке. Еще, актер представлял благотворительный фонд, который помогал людям с таким же диагнозом как и у него - ювенильным ревматоидным артритом.

Автор "Черного списка" Джон Бокенкамп также отреагировал на смерть актера, написав: "Я убит горем. Помимо того, что Кларк был действительно уникальным и одаренным актером, он был просто невероятным парнем во всех смыслах."